A Liverpool megállapodott a Paris Saint-Germainnel Bradley Barcoláról, akiért az angol klub 120 millió fontot fizet a francia csapatnak. Az ügyletet még nem zárták le, de sajtóhírek szerint a vételárat véglegesnek tekintik. A 23 éves játékos ezzel rekordot dönt: ő lesz a legdrágább külföldre értékesített játékos a francia élvonal (Ligue 1) történetében. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ös nyári átigazolási időszak után idén is köthető egy csúcs a Liverpool nevéhez - ezúttal Bradley Barcola miatt.

Bradley Barcola a Liverpoolnál folytatja

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Barcola lesz a Liverpool történetének második legdrágább szerződtetése, hiszen 2025 nyarán 125 millió fontot fizettek a Newcastle-nek Alexander Isakért, akivel akkor rekordot döntöttek - írja a Sky Sports. Jelenleg a svéd csatár tartja a brit átigazolási csúcsot, és a Premier League történetének legdrágább ligán belüli átigazolása is egyben. Barcola szerződtetésével az angol klub összkiadása a 2024/25-ös szezon vége óta valamivel több mint 663 millió fontra emelkedne, hiszen tavaly elképesztő, 446 millió fontot költött új játékosokra (Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong, Mamardashvili). Ez a teljes összeg is rekord, a Premier League történetének legdrágább egy klub által lebonyolított átigazolási időszaka.

Andoni Iraolát, a Liverpool vezetőedzőjét csütörtökön Barcoláról kérdezték, de ő nem mondott konkrét nevet.

„Próbálunk erősíteni, de nem beszélhetünk olyan játékosokról, akik jelenleg nem a Liverpoolhoz tartoznak. Nincs elég játékosunk, ezért szeretnénk a szélsőposztot erősíteni. Remélem, hamarosan jó híreink lesznek.”

Bradley Barcola rekordot dönt

A Sky Sports News értesülései szerint a Lyon részesedést kapna Bradley Barcola átigazolási díjából. A Paris Saint-Germain 2023-ban 38,6 millió fontért igazolta le Barcolát a Lyontól, és az üzlet egy továbbértékesítési záradékot tartalmazott.

A francia élvonal (Ligue 1) történetének legdrágábban eladott játékosa Kylian Mbappé, akiért a PSG 180 millió eurót fizetett az AS Monacónak. Bradley Barcola 120 millió fontos átigazolása azt jelentené, hogy ő lenne a legdrágább olyan játékos, aki a francia bajnokságból külföldre került.