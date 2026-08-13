A legutóbbi két Bajnokok Ligája-sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re legyőzte az Európa-liga-győztes Aston Villát szerda este, a Salzburgban rendezett labdarúgó európai Szuperkupa-mérkőzésen. A PSG 2025 után másodszor hódította el a serleget, viszont az ellenfélnél egy 17 éves játékos, Brian Madjo alaposan megdolgoztatta a védelmet. Az ifjú sztár történelmet írt.

Brian Madjo (balra) komoly feladatot okozott a PSG védelmének Fotó: KERSTIN JOENSSON / AFP

Nem túlzás azt mondani, hogy Brian Madjo már az első félidőben is négy-öt gólt szerezhetett volna a PSG-Aston Villa meccsen. John McGinn két beadását is mellé fejelte, de nem adta fel, semmi sem zavarta, sem a nagy tét, sem az elszalasztott lehetőségek. A „fizikai szörnyetegnek” nevezett Madjo olyan volt, mint egy természeti erő, biztosan tartotta a labdát, és hatalmas csatát vívott Pachóval, a PSG védőjével - írja a The Guardian.

Brian Madjo a luxemburgi válogatottban szerepelt

Sőt, az angol utánpótlás-válogatott játékosa az első félidőben dominálta a párharcot, és történelmet írt: 17 évesen és 212 naposan ő a legfiatalabb játékos, aki valaha is pályára lépett egy Szuperkupa-döntőben, és gólt szerzett. A 45. percben ő egyenlített, McGinn beadását a bal oldali ötös sarkáról a rövid felső sarokba lőtte. Annak ellenére, hogy Pacho fogta, Madjo megkerülte hátulról, a PSG hátvédje hiába próbálta őt visszatartani, a fiatal játékos tarthatatlannak bizonyult és a hálóba lőtt. Igazi centermegoldás volt.

Madjo 2009. január 12-én Londonban született, de gyerekkorát Luxemburgban töltötte. 193 centiméter magas, vagyis elképesztően fejlett fizikumú a korához képest. Ráadásul nem csak egyszerűen magas, hanem erős, a felnőtt védőkkel szemben is fizikailag domináns - Pacho mesélhetne róla.

Érdekesség, már háromszor pályára lépett Luxemburg felnőttválogatottjában, miközben Angliában született és az angol U17-es válogatottban is szerepelt. A három luxemburgi fellépése azonban barátságos mérkőzés volt, ezért nem zárta le végleg a lehetőséget, hogy Angliát válassza. A játékstílusa miatt Romelu Lukakuhoz és Didier Drogbához hasonlítják, elsősorban a 193 centis termetére, az erejére és a kapu előtti játékára utalva, ahogy testtel fedezi a labdát. Úgy tűnik, a jövő héten kezdődő Premier League egyik tinisztárját láttuk a Szuperkupa-meccsen.