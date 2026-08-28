Hatalmas megkönnyebbüléssel fogadták Buzsáky Ákos jelentkezését az érte aggódó szurkolók és ismerősök. A korábbi magyar válogatott labdarúgóról napokig nem lehetett biztosat tudni, majd előbb Angliából érkezett hír arról, hogy életben van és jól érzi magát, később pedig ő maga is megszólalt. A bejegyzése után valósággal elárasztották az üzenetek: rengetegen fejezték ki örömüket amiatt, hogy a 44 éves egykori futballista előkerült, és nincs baja.

Előkerült Buzsáky Ákos, akit augusztus 18-a óta keres a rendőrség Fotó: Tumbász Hédi

Megkönnyebbültek Buzsáky Ákos rajongói

Napokig tartó aggodalom ért véget, amikor Buzsáky Ákos végre személyesen is hírt adott magáról. A korábbi válogatott labdarúgót augusztus 18-a óta keresi a rendőrség, eltűnésének híre pedig hamar bejárta a magyar sajtót és Angliába is eljutott, ahol pályafutása jelentős részét töltötte. Az első igazán megnyugtató hírek is a szigetországból érkeztek. Egy korábbi csapattársa arról számolt be, hogy Buzsáky életben van és jól érzi magát. Nem sokkal később maga az egykori futballista is megtörte a csendet, és a Facebook-oldalán részletesebben elmagyarázta, mi történt vele.

A korábbi válogatott labdarúgó bejegyzése alatt rövid idő alatt megjelentek a megkönnyebbült hozzászólások. Sokan napok óta aggódtak Buzsáky Ákosért, így mindenekelőtt annak örültek, hogy a futballista épségben van és nem történt vele komoly baj.

„Tesó, minden lelki sz*rságból van kiút! Nem szégyen segítséget kérni, sőt, sokszor ahhoz kell a legnagyobb bátorság. Sosem szabad feladni! Veled vagyunk sokan így ismeretlenül is. Ez is »csak« egy meccs, amit meg kell nyerni. Hajrá Ákos!” – írta az egyik kommentelő.

Mások jóval rövidebben, de hasonló megkönnyebbüléssel fogadták a korábbi válogatott játékos jelentkezését.

„Örülök, hogy jól vagy! És nem történt veled komoly baj!” – szólt hozzá egy másik megkönnyebbült rajongó.

„30 éve ismerlek, Ákos... Nagyon nem esett jól, hogy eltűntnek hittünk... Szorítok, hogy rendben legyen az életed” – írta a futballista egyik régi ismerőse.

A magyar szurkolók mellett Angliából is számos üzenet érkezett. Ez aligha meglepő, hiszen Buzsáky hosszú éveket töltött az angol futballban, és különösen a Queens Park Rangers szurkolói körében vált népszerűvé. Eltűnésének híre így a szigetországban is komoly aggodalmat keltett.