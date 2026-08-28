Napokig kereste a rendőrség a magyar válogatott korábbi labdarúgóját, Buzsáky Ákost. A 44 éves futballista alaposan ráijesztett az emberekre, de később megtörte a csendet, és Facebook-posztban nyugtatta meg az érte aggódókat.

Buzsáky Ákos életjelet adott magáról

Fotó: Dömötör Csaba / DCS

Buzsáky Ákos eltűnése volt csapattársát is meglepte

A 20-szoros válogatott Buzsáky eltűnése korábbi csapattársát, Rudolf Gergelyt is meglepte. A pozitív hírekről aztán örömmel értesült a Debrecen egykori játékosa, aki az Origo Sportnak elmondta, hogy ő is aggódott a focistáért.

„Nyilván én is meglepődtem, figyelemmel kísértem a vele kapcsolatos híreket.

Vártam azt, hogy mikor fog már előkerülni Ákos, és reméltem, hogy nincs komolyabb baj a háttérben.

Nem vagyunk mindennapi kapcsolatban, de a válogatottban csapattársak voltunk. Örülök, hogy előkerült és rendben van minden vele” – mondta Rudolf Gergely.

A magyar futballistát augusztus 18-a óta keresi a rendőrség, a körözése pedig mindaddig érvényben marad, amíg személyesen nem jelentkezik a hatóságoknál.