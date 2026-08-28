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A magyar válogatott korábbi labdarúgójáért sokan aggódtak az elmúlt napokban. Buzsáky Ákos végül életjelet adott magáról, és mindenkit megnyugtatott az eltűnésével kapcsolatban. Az egykori futballista volt csapattársa, Rudolf Gergely is örömmel értesült arról, hogy Buzsákyval minden rendben van.

Napokig kereste a rendőrség a magyar válogatott korábbi labdarúgóját, Buzsáky Ákost. A 44 éves futballista alaposan ráijesztett az emberekre, de később megtörte a csendet, és Facebook-posztban nyugtatta meg az érte aggódókat.

Buzsáky Ákos életjelet adott magáról
Buzsáky Ákos életjelet adott magáról
Fotó: Dömötör Csaba / DCS

Buzsáky Ákos eltűnése volt csapattársát is meglepte

A 20-szoros válogatott Buzsáky eltűnése korábbi csapattársát, Rudolf Gergelyt is meglepte. A pozitív hírekről aztán örömmel értesült a Debrecen egykori játékosa, aki az Origo Sportnak elmondta, hogy ő is aggódott a focistáért.

„Nyilván én is meglepődtem, figyelemmel kísértem a vele kapcsolatos híreket. 

Vártam azt, hogy mikor fog már előkerülni Ákos, és reméltem, hogy nincs komolyabb baj a háttérben. 

Nem vagyunk mindennapi kapcsolatban, de a válogatottban csapattársak voltunk. Örülök, hogy előkerült és rendben van minden vele” – mondta Rudolf Gergely.

A magyar futballistát augusztus 18-a óta keresi a rendőrség, a körözése pedig mindaddig érvényben marad, amíg személyesen nem jelentkezik a hatóságoknál.

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