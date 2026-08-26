Egy hete nem találják a magyar labdarúgót. A rendőrség a hivatalos oldalán tett közzé egy felhívást, amelyből kiderül, hogy nagy erőkkel keresik Buzsáky Ákost.

Buzsáky Ákos egy hete tűnt el Fotó: Bencsik Ádám

A korábbi magyar válogatott labdarúgó ügyében a XVII. kerületi rendőrkapitányság rendelt el körözést. Buzsáky Ákos a válogatottban és az MTK-ban is a csapattársa volt Juhász Rolandnak, aki az Indexnek elmondta, egyelőre nincs konkrét információja a 44 éves korábbi futballistáról.

Buzsáky Ákos eltűnése

"Van egy WhatsApp-csoportunk a barátokkal, ahol téma Ákos eltűnése, de mi is tanácstalanok vagyunk. Régen beszéltem vele, nem volt szoros a kapcsolatunk. A pályafutásunk alatt azonban sok nagy meccsen játszottunk egy csapatban. Ákost egy vidám, vicces fiúnak ismertem meg, futballistaként kiegyensúlyozott volt.

Én is hallottam, hogy szenvedélybetegséggel küzdött, ha igazak ezek a hírek, akkor az aggasztó. Reméljük, nem a legrosszabb történt vele,

és hamarosan előkerül. Egyelőre csak mi is találgatunk. Amióta befejezte a focit, eltávolodott a korábbi csapattársaktól" - fogalmazott Juhász Roland.

A rendőrség jelenleg eltűnt személyként keresi Buzsáky Ákost, akinek a hivatalos körözési információk szerint egy héttel ezelőtt, augusztus 18-án veszett nyoma. Részleteket egyelőre nem lehet tudni.