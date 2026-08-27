Napok óta keresi a rendőrség Buzsáky Ákost, most azonban olyan információ érkezett Angliából, amely reményt adhat azoknak, akik aggódnak a korábbi magyar válogatott labdarúgóért. Buzsáky egyik volt csapattársa ugyanis arról számolt be, hogy a 44 éves futballista életben van és minden rendben van vele. A hírt egyelőre a magyar hatóságok nem erősítették meg, Buzsáky továbbra is eltűnt személyként szerepel a körözési listán.

Sajtóhírek szerint Buzsáky Ákos él és rendben van / Fotó: Bencsik Ádám

Sajtóhírek szerint Buzsáky Ákos él és rendben van

A Plymouth Herald csütörtöki beszámolója szerint Hasney Aljofree, a Plymouth korábbi játékosa osztotta meg az információt Buzsáky Ákosról. Aljofree 2005 és 2007 között futballozott együtt a magyar középpályással az angol másodosztályban.

Minden érintettnek üzenem: Ákos jól van. Életben van, és rendben van. Ennél több információm nincs, csak ezt szerettem volna továbbadni mindenkinek, aki aggódott érte

– közölte Hasney Aljofree.

Továbbra is eltűntként keresi a rendőrség Buzsáky Ákost

Ez az első olyan információ az elmúlt napokból, amely arra utal, hogy Buzsáky Ákos épségben lehet. Az eltűnési ügyet ugyanakkor egyelőre nem zárták le hivatalosan. A rendőrség nyilvántartásában Buzsáky a cikk megjelenésekor továbbra is eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként szerepelt. A nyilvántartás szerint augusztus 18-án veszett nyoma, körözését pedig a XVII. Kerületi Rendőrkapitányság rendelte el.

Angliában is nagy visszhangot kapott Buzsáky eltűnése

A korábbi magyar válogatott eltűnésének híre egykori angliai klubjaihoz is eljutott. A Queens Park Rangers, amelyben Buzsáky közönségkedvencnek számított, közleményben fejezte ki aggodalmát korábbi játékosa miatt.

Imádkozunk, hogy épségben és egészségben kerüljön elő

– üzente a londoni klub. A Plymouth ugyancsak jelezte, hogy aggódva követi egykori játékosának sorsát, és abban bízik, hogy Buzsáky épségben előkerül.