Megszólalt a rendőrség Buzsáky Ákosról, ezért keresik továbbra is eltűnt személyként

Maga erősítette meg, hogy életben van, a rendőrség azonban továbbra is eltűnt személyként keresi Buzsáky Ákost. A korábbi magyar válogatott labdarúgónak augusztus 18-án veszett nyoma, eltűnését pedig a hírek szerint édesanyja jelentette be a magyar hatóságoknak. Az ügy szinte az egész országot megmozgatta, és még Angliából is érkeztek hírek arról, hogy keresik az egykori futballistát. Buzsáky Ákos pénteken a saját Facebook-oldalán jelentkezett, ahol közölte, hogy jól van, és arról is beszámolt, értesítették a hatóságokat arról, hogy életben van. A labdarúgó azonban azóta sem jelent meg személyesen a rendőrségen, így a körözése továbbra is érvényes.

Buzsáky Ákost továbbra is körözi a rendőrség Fotó: Bencsik Ádám

Buzsáky Ákost továbbra is körözi a rendőrség

Bár Buzsáky Ákos a saját Facebook-oldalán már jelezte, hogy jól van, a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi a korábbi válogatott labdarúgót. Az Origo Sport megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudja, miért szerepel még mindig a körözési nyilvántartásban Buzsáky Ákos.

Amíg személyesen nem keresi meg a rendőrséget, továbbra is eltűnt személyként keressük, ezért nem vehetjük le a körözést. Üzentünk is neki, de amíg nem jelentkezik személyesen, addig továbbra is eltűntként szerepel a nyilvántartásban

– tájékoztatta az Origo Sportot a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A jogszabály nem írja elő szó szerint, hogy az eltűnt személynek személyesen kell megjelennie a rendőrségen, ugyanakkor a hatóságnak hitelt érdemlően meg kell győződnie arról, hogy az illető előkerült, mielőtt visszavonja a körözést.