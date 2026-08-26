Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, eltűnt Buzsáky Ákos, a magyar válogatott korábbi labdarúgója. A rendőrség hivatalos felhívása szerint a 44 éves egykori futballistának egy héttel ezelőtt veszett nyoma, azóta is keresik. Buzsákyért nemcsak Magyarországon aggódnak: Angliából is sorra érkeznek az együttérző üzenetek. Egykori klubja, a Queens Park Rangers (QPR) a Facebook-oldalán megható sorokkal üzent volt játékosának.

Buzsáky Ákosért imádkoznak Angliában Fotó: Dömötör Csaba / DCS

Buzsáky Ákosért imádkoznak Angliában

Buzsáky Ákos neve sikeres labdarúgóként került be a köztudatba. Pályafutását az MTK-ban kezdte, majd Portugáliában és Angliában légióskodott, mielőtt hazatért a Ferencvároshoz. Eközben 20 alkalommal öltötte magára a nemzeti csapat mezét. 2015-ös visszavonulása után többször feltűnt szakértőként a tévében, a III. Kerületi TVE szakmai igazgatójaként is dolgozott, majd a BVSC vezetőedzője lett, ahonnan 2022-ben távozott.

Egykori csapata, a QPR is reméli, hogy hamarosan megtalálják a volt labdarúgót.

A klub aggodalommal értesült arról, hogy a QPR közönségkedvencét, Buzsáky Ákost eltűntként keresik. Mindannyian azért imádkozunk, hogy épségben és egészségesen előkerüljön

- olvasható az angol csapat legfrissebb posztjában.

A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották a szurkolói hozzászólások, rengetegen aggódnak Buzsákyért, és reménykednek, hogy mielőbb épségben előkerül.