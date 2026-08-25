A múlt héten beszélt utoljára az édesapja Buzsáky Ákossal, akit eltűntként keres a rendőrség. Az egykori válogatott labdarúgó évek óta Szentendrén élt a feleségével és két lányukkal, ám sok időt töltött Görögországban is, ahol építési vállalkozóként dolgozik. Sőt, az elmúlt évet szinte teljes egészében kint töltötte.

Édesapja a múlt héten beszélt utoljára Buzsáky Ákossal

Fotó: Bencsik Ádám

Édesapja nem tudta, hogy keresik Buzsáky Ákost

Buzsáky Ákos a körözési információk szerint egy héttel ezelőtt, augusztus 18-án tűnt el. A korábbi válogatott labdarúgót a rendőrség jelenleg is eltűnt személyként keresi, amiről édesapja, idősebb Buzsáky Ákos nem tudott.

Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, azért nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként utoljára, akkor éppen itthon volt

– mondta a Blikknek idősebb Buzsáky.

Édesanyja jelenthette be az eltűnését

A lap úgy tudja, az egykori labdarúgó már nem él együtt két kislánya édesanyjával. Az Index információnk szerint család évek óta Szentendrén lakott.