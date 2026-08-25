A múlt héten beszélt utoljára az édesapja Buzsáky Ákossal, akit eltűntként keres a rendőrség. Az egykori válogatott labdarúgó évek óta Szentendrén élt a feleségével és két lányukkal, ám sok időt töltött Görögországban is, ahol építési vállalkozóként dolgozik. Sőt, az elmúlt évet szinte teljes egészében kint töltötte.
Édesapja nem tudta, hogy keresik Buzsáky Ákost
Buzsáky Ákos a körözési információk szerint egy héttel ezelőtt, augusztus 18-án tűnt el. A korábbi válogatott labdarúgót a rendőrség jelenleg is eltűnt személyként keresi, amiről édesapja, idősebb Buzsáky Ákos nem tudott.
Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, azért nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként utoljára, akkor éppen itthon volt
– mondta a Blikknek idősebb Buzsáky.
Édesanyja jelenthette be az eltűnését
A lap úgy tudja, az egykori labdarúgó már nem él együtt két kislánya édesanyjával. Az Index információnk szerint család évek óta Szentendrén lakott.
Buzsáky Ákost állítólag az édesanyja is kereste a napokban, ő jelenthette be eltűnését a rendőrségen.