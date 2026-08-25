Eltűnt Buzsáky Ákos korábbi magyar válogatott labdarúgó. A rendőrség hivatalos oldalán tett közzé egy felhívást, amelyből kiderült, hogy a 44 éves egykori sportoló egy héttel ezelőtt tűnt el, és most nagy erőkkel keresik.

A rendőrség nagy erőkkel keresi Buzsáky Ákos korábbi magyar válogatott labdarúgót

Fotó: Tumbász Hédi

Buzsáky Ákos pályafutása

Buzsáky Ákos neve sikeres labdarúgóként került be a köztudatba. Pályafutását az MTK-ban kezdte, majd Portugáliában és Angliában légióskodott, mielőtt hazatért a Ferencvároshoz. Eközben 20 alkalommal öltötte magára a nemzeti csapat mezét. 2015-ös visszavonulása után többször feltűnt szakértőként a tévében, a III. Kerületi TVE szakmai igazgatójaként is dolgozott, majd a BVSC vezetőedzője lett, ahonnan 2022-ben távozott.

Szenvedélybetegséggel küzdött

Az egykori labdarúgó pályafutása befejezése után bevallottan szenvedélybetegséggel küzdött. Mint azt egy interjúban elmondta, a profi játékosok élete nagyon fegyelmezett, és amikor ez megszűnik, az ember hajlamos olyan dolgokat kipróbálni, megélni, amikre nem volt lehetősége.

Olyan örömforrást találtam az életben, amitől függővé váltam. Milyen függőségek vannak: szerencsejáték, alkohol, drog. Az egyikbe beleestem, amire nem vagyok büszke. Ez része az életemnek, ha tagadnám, vagy meg nem történtté nyilvánítanám azt az időszakot, magamat csapnám be

– mondta korábban a Neked könnyű! podcastban Buzsáky Ákos.

Egy hete tűnt el

A rendőrség jelenleg eltűnt személyként keresi az egykori labdarúgót, akinek a hivatalos közlemény szerint egy héttel ezelőtt, augusztus 18-án veszett nyoma. Részleteket egyelőre nem lehet tudni.