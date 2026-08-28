„Összecsaptak a hullámok a fejem felett” – előkerült Buzsáky Ákos, drámai vallomással törte meg a csendet

Angliából érkezett az első reményt keltő hír a napok óta keresett Buzsáky Ákosról: egyik korábbi csapattársa azt állította, hogy a 44 éves, volt magyar válogatott labdarúgó életben van és jól van. Most újabb fordulat történt az ügyben: Buzsáky Ákos maga törte meg a csendet, és a saját Facebook-oldalán szólalt meg az eltűnésével kapcsolatban. A korábbi válogatott futballista megrázóan őszinte sorokban üzent az érte aggódóknak, és azt is elárulta, mi vezetett az elmúlt napok eseményeihez.

Előkerült Buzsáky Ákos Fotó: Dömötör Csaba / DCS

Előkerült Buzsáky Ákos

Kedves barátaim, ismerőseim! Sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ami próbára tesz, tett. Összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból. Félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Köszönöm szépen, hogy ennyien aggódtatok és gondoltatok rám. Amint a kialakult helyzetről tudomást szereztem, megszakítottam az elvonulásomat, értesítettük a hatóságot. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon jól esett az a sok szeretet, amit kaptam!

- írta Buzsáky Ákos a saját Facebook oldalán.

A magyar futballistát augusztus 18-a óta kereste a rendőrség, cikkünk írásakor azonban a hivatalos oldalon még mindig elérhető a körözéséről szóló felhívás.