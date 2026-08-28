„Összecsaptak a hullámok a fejem felett” – előkerült Buzsáky Ákos, drámai vallomással törte meg a csendet

Angliából érkezett az első reményt keltő hír a napok óta keresett Buzsáky Ákosról: egyik korábbi csapattársa azt állította, hogy a 44 éves, volt magyar válogatott labdarúgó életben van és jól van. Most újabb fordulat történt az ügyben: Buzsáky Ákos maga törte meg a csendet, és a saját Facebook-oldalán szólalt meg az eltűnésével kapcsolatban. A korábbi válogatott futballista megrázóan őszinte sorokban üzent az érte aggódóknak, és azt is elárulta, mi vezetett az elmúlt napok eseményeihez.
Előkerült Buzsáky Ákos
Kedves barátaim, ismerőseim! Sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ami próbára tesz, tett. Összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból. Félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Köszönöm szépen, hogy ennyien aggódtatok és gondoltatok rám. Amint a kialakult helyzetről tudomást szereztem, megszakítottam az elvonulásomat, értesítettük a hatóságot. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon jól esett az a sok szeretet, amit kaptam!
- írta Buzsáky Ákos a saját Facebook oldalán.
A magyar futballistát augusztus 18-a óta kereste a rendőrség, cikkünk írásakor azonban a hivatalos oldalon még mindig elérhető a körözéséről szóló felhívás.