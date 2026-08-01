Mihajlo Mudrik 2024 novembere óta nem játszhatott a Chelsea-ben, miután egy versenyen kívüli doppingellenőrzés során kis mennyiségű meldóniumot mutattak ki a szervezetében. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) ezt követően a doppingvétségekért kiszabható maximális, négyéves eltiltással sújtotta a futballistát, aki ezt a Sportdöntőbíróság (CAS) előtt támadta meg.

Mudrik legutóbb 2024. november 28-án lépett pályára a Chelsea-ben egy Heidenheim ellen Konferencia-liga-meccsen

Fotó: Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

Mudrik egyébként az ukrán válogatott edzőtáborában bukott meg a vizsgálaton, amikor a szervezetében tiltólistás meldóniumot mutattak ki. Ezt azzal magyarázták, hogy rosszul érezte magát, ezért Igor Porobija, a nemzeti csapat fizioterapeutája őssejtinjekciót adott neki a gyorsabb szövetregeneráció érdekében.

A Chelsea sztárja közel két éve nem lépett pályára

A fordulatot az hozta, hogy a WADA időközben módosította a meldónium kimutatására vonatkozó technikai szabályait. Az FA közleménye szerint a Mudrik mintájában mért koncentráció a jelenlegi előírások alapján már nem minősülne pozitív eredménynek, így doppingvétséget sem állapítanának meg. Erre, valamint az ügy egyéb körülményeire tekintettel a felek – a WADA jóváhagyásával – egyezséggel zárták le a fellebbezési eljárást.

A megállapodás értelmében Mudrik elismerte a doppingellenes szabály megsértését, ugyanakkor az eltiltás időtartamát a már letöltött idővel egyenértékűnek tekintették. Ennek köszönhetően az ukrán válogatott szélső azonnal visszatérhet a pályára.

A Chelsea közleményében úgy fogalmazott, hogy a játékos rendkívül nehéz időszakon van túl, és örülnek annak, hogy az ügy lezárult, így ismét futballozhat.

Mudrik az Instagramon közzétett nyilatkozatában pályafutása legnehezebb időszakának nevezte az elmúlt hónapokat.

Hangsúlyozta, hogy soha nem vett be tudatosan vagy szándékosan tiltott szert, megköszönte családja, barátai, klubja, csapattársai, a szurkolók és jogi képviselői támogatását, majd kijelentette: minden erejével arra összpontosít, hogy mielőbb visszatérjen a pályára, és ismét hasznos tagja legyen a Chelsea-nek.

A Chelsea 2023 januárjában szerződtette Mudrikot 70 millió euróért az ukrán Sahtar Donecktől. A 25 éves szélső eddig 73 mérkőzésen lépett pályára az angol csapatban, ezeken tíz gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.