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Bizonytalanság övezi a Wolfsburg dán válogatott labdarúgójának jövőjét. Christian Eriksen a 2021-es Európa-bajnokságon kapott kis híján végzetes szívrohamot, melyet követően defibrillátort ültettek be a szervezetébe, de idén nyáron újra összeesett a pályán. A klasszis középpályás az új idényben még nem kapott lehetőséget, és az is megtörténhet, hogy többé már nem láthatjuk őt futballmérkőzésen.

A 2021-es Európa-bajnokságon az egész futballvilágot sokkolta, ami a Dánia-Finnország mérkőzésen történt. Christian Eriksennek megállt a szíve, a dánok legnagyobb sztárja orvosilag percekre halott volt. A klasszis játékost a pályán élesztették újra, majd egy beültethető kardioverter-defibrillátort (ICD) kapott. Eriksennek hosszú hónapokat kellett kihagynia, az Internél nem maradhatott (Olaszországban ilyen eszközzel tilos profi sportot űzni), de csodával határos módon a Premier League-ben visszatért. Eriksen a Brentfordnál és a Manchester Unitednél is megfordult, 2025 szeptembere óta a Wolfsburg játékosa. Idén nyáron sajnos a sors megismételte önmagát, a 34 éves labdarúgó az odensei Dánia-Ukrajna barátságos találkozón a földre rogyott

Denmark's Christian Eriksen in action with Ukraine's Mykola Matviyenko during the international football match between Denmark and Ukraine at Odense Stadium on Sunday, June 7, 2026. (Photo: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) (Photo by BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix via AFP)
Christian Eriksen az ukránok elleni meccsen is rosszul lett
Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Christian Eriksen drámája megismétlődött

A júniusi felkészülési mérkőzésen Eriksen a 65. percben szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, hirtelen a mellkasához kapott, és a gyepre zuhant. 

A kísértetiesen ismerős jelenetekre a csapattársak és a szurkolók azonnal a 2021-es Eb-n átélt rémületükkel reagáltak, 

miközben a szervezők a kamerák elől takarókkal igyekeztek eltakarni a drámát. A feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli találkozót.

Denmark's and Ukraine's players accompany Christian Eriksen to a waiting ambulance during the football international match between Denmark and Ukraine at Odense Stadium on Sunday, June 7, 2026. (Photo: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) (Photo by BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix via AFP)
Mindenki sokkot kapott, Christian Eriksen öt évvel később újra összeesett a pályán
Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Christian Eriksen életét megmentette a defibrillátor

Eriksennek a körülményekhez képest hamar stabilizálódott az állapota, természetesen azonnal kórházba szállították a szükséges kivizsgálásokra. A dán játékos életét a mellkasába korábban beültetett ICD mentette meg, az apró eszköz hatékonyan tette a dolgát.

„A szívritmus-szabályozó az elvárásoknak megfelelően működött. Rövid időre elvesztette az eszméletét, de nagyon gyorsan magához tért” 

– mondta a dán válogatott orvosa, Morten Boesen.

Eriksen később leszögezte, hogy ez más helyzet volt, mint a 2021-es szívmegállása, és hogy az ICD pontosan azt tette, amire tervezték. Hozzátette, hogy jól érzi magát, és megkezdte a felépülést.

Christian Eriksen (Denmark) looks on during UEFA International Friendly, DR Congo and Denmark, Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium on June 03 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Christian Eriksen kétszer tért vissza a halálból 
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mit hoz a jövő Christian Eriksen számára?

Eriksen klubja, az előző szezon végén a német másodosztályba zuhant Vfl Wolfsburg a játékossal kapcsolatban júliusban annyit közölt, hogy egyéni rehabilitációs programot végez Dániában. A klub és a futballista, illetve az őt kezelő orvosok folyamatos kapcsolatban vannak, Eriksen pedig július végén visszatért Wolfsburgba, ám nem edzett a csapattal. A 34 éves sztár megnézte a Telstar elleni felkészülési mérkőzést, majd visszautazott Dániába, ahol tovább folytatta az egyéni rehabilitációt.

A német együttes egyelőre nem jelentette be, hogy Eriksen mikor kezdheti el a közös edzéseket, és azt sem, hogy mikor kaphat újra mérkőzésengedélyt. 

Ennek megfelelően a 151-szeres dán válogatott klasszis a szezon első két bajnokiján nem szerepelt a Wolfsburg keretében, és értelemszerűen a hétfői Német Kupa-találkozót is kihagyta.

16 May 2026, Hamburg: Soccer, Men: Bundesliga, FC St. Pauli - VfL Wolfsburg, Matchday 34, Millerntor Stadium. Christian Eriksen (VfL Wolfsburg) on the ball. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Philipp Szyza/dpa (Photo by Philipp Szyza / dpa Picture-Alliance via AFP)
Még nem tudni, hogy Christian Eriksen folytathatja-e pályafutását
Fotó: PHILIPP SZYZA / DPA

Júniusi rosszulléte után Eriksen jövőjét bizonytalanság övezi. A futballhoz csak akkor térhet vissza, ha sikeresen elvégzi a rehabilitációt, és az őt kezelő szakemberek biztonságosnak ítélik számára, hogy folytassa pályafutását. Van még rá esély, hogy Eriksent újra láthatják a pályán a szurkolók, de a történtek fényében azért nem lenne meglepő, ha végleg abba kellene hagynia a futballt.

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