A 2021-es Európa-bajnokságon az egész futballvilágot sokkolta, ami a Dánia-Finnország mérkőzésen történt. Christian Eriksennek megállt a szíve, a dánok legnagyobb sztárja orvosilag percekre halott volt. A klasszis játékost a pályán élesztették újra, majd egy beültethető kardioverter-defibrillátort (ICD) kapott. Eriksennek hosszú hónapokat kellett kihagynia, az Internél nem maradhatott (Olaszországban ilyen eszközzel tilos profi sportot űzni), de csodával határos módon a Premier League-ben visszatért. Eriksen a Brentfordnál és a Manchester Unitednél is megfordult, 2025 szeptembere óta a Wolfsburg játékosa. Idén nyáron sajnos a sors megismételte önmagát, a 34 éves labdarúgó az odensei Dánia-Ukrajna barátságos találkozón a földre rogyott.

Christian Eriksen az ukránok elleni meccsen is rosszul lett

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Christian Eriksen drámája megismétlődött

A júniusi felkészülési mérkőzésen Eriksen a 65. percben szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, hirtelen a mellkasához kapott, és a gyepre zuhant.

A kísértetiesen ismerős jelenetekre a csapattársak és a szurkolók azonnal a 2021-es Eb-n átélt rémületükkel reagáltak,

miközben a szervezők a kamerák elől takarókkal igyekeztek eltakarni a drámát. A feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli találkozót.

Mindenki sokkot kapott, Christian Eriksen öt évvel később újra összeesett a pályán

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Christian Eriksen életét megmentette a defibrillátor

Eriksennek a körülményekhez képest hamar stabilizálódott az állapota, természetesen azonnal kórházba szállították a szükséges kivizsgálásokra. A dán játékos életét a mellkasába korábban beültetett ICD mentette meg, az apró eszköz hatékonyan tette a dolgát.

„A szívritmus-szabályozó az elvárásoknak megfelelően működött. Rövid időre elvesztette az eszméletét, de nagyon gyorsan magához tért”

– mondta a dán válogatott orvosa, Morten Boesen.

Eriksen később leszögezte, hogy ez más helyzet volt, mint a 2021-es szívmegállása, és hogy az ICD pontosan azt tette, amire tervezték. Hozzátette, hogy jól érzi magát, és megkezdte a felépülést.