A 2021-es Európa-bajnokságon az egész futballvilágot sokkolta, ami a Dánia-Finnország mérkőzésen történt. Christian Eriksennek megállt a szíve, a dánok legnagyobb sztárja orvosilag percekre halott volt. A klasszis játékost a pályán élesztették újra, majd egy beültethető kardioverter-defibrillátort (ICD) kapott. Eriksennek hosszú hónapokat kellett kihagynia, az Internél nem maradhatott (Olaszországban ilyen eszközzel tilos profi sportot űzni), de csodával határos módon a Premier League-ben visszatért. Eriksen a Brentfordnál és a Manchester Unitednél is megfordult, 2025 szeptembere óta a Wolfsburg játékosa. Idén nyáron sajnos a sors megismételte önmagát, a 34 éves labdarúgó az odensei Dánia-Ukrajna barátságos találkozón a földre rogyott.
Christian Eriksen drámája megismétlődött
A júniusi felkészülési mérkőzésen Eriksen a 65. percben szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, hirtelen a mellkasához kapott, és a gyepre zuhant.
A kísértetiesen ismerős jelenetekre a csapattársak és a szurkolók azonnal a 2021-es Eb-n átélt rémületükkel reagáltak,
miközben a szervezők a kamerák elől takarókkal igyekeztek eltakarni a drámát. A feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli találkozót.
Christian Eriksen életét megmentette a defibrillátor
Eriksennek a körülményekhez képest hamar stabilizálódott az állapota, természetesen azonnal kórházba szállították a szükséges kivizsgálásokra. A dán játékos életét a mellkasába korábban beültetett ICD mentette meg, az apró eszköz hatékonyan tette a dolgát.
„A szívritmus-szabályozó az elvárásoknak megfelelően működött. Rövid időre elvesztette az eszméletét, de nagyon gyorsan magához tért”
– mondta a dán válogatott orvosa, Morten Boesen.
Eriksen később leszögezte, hogy ez más helyzet volt, mint a 2021-es szívmegállása, és hogy az ICD pontosan azt tette, amire tervezték. Hozzátette, hogy jól érzi magát, és megkezdte a felépülést.
Mit hoz a jövő Christian Eriksen számára?
Eriksen klubja, az előző szezon végén a német másodosztályba zuhant Vfl Wolfsburg a játékossal kapcsolatban júliusban annyit közölt, hogy egyéni rehabilitációs programot végez Dániában. A klub és a futballista, illetve az őt kezelő orvosok folyamatos kapcsolatban vannak, Eriksen pedig július végén visszatért Wolfsburgba, ám nem edzett a csapattal. A 34 éves sztár megnézte a Telstar elleni felkészülési mérkőzést, majd visszautazott Dániába, ahol tovább folytatta az egyéni rehabilitációt.
A német együttes egyelőre nem jelentette be, hogy Eriksen mikor kezdheti el a közös edzéseket, és azt sem, hogy mikor kaphat újra mérkőzésengedélyt.
Ennek megfelelően a 151-szeres dán válogatott klasszis a szezon első két bajnokiján nem szerepelt a Wolfsburg keretében, és értelemszerűen a hétfői Német Kupa-találkozót is kihagyta.
Júniusi rosszulléte után Eriksen jövőjét bizonytalanság övezi. A futballhoz csak akkor térhet vissza, ha sikeresen elvégzi a rehabilitációt, és az őt kezelő szakemberek biztonságosnak ítélik számára, hogy folytassa pályafutását. Van még rá esély, hogy Eriksent újra láthatják a pályán a szurkolók, de a történtek fényében azért nem lenne meglepő, ha végleg abba kellene hagynia a futballt.
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