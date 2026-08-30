Alaposan felgyorsultak az események Cody Gakpo körül az átigazolási időszak hajrájában. A 27 éves támadó iránt korábban a Tottenham Hotspur is komolyan érdeklődött, az elmúlt napokban azonban a Manchester City került lépéselőnybe.
David Ornstein, a The Athletic átigazolási ügyekben rendkívül jól értesült újságírója szombat este arról számolt be, hogy Gakpo meghozta a döntését: a Tottenham helyett a Manchester Cityhez szeretne igazolni. A játékos és a klub között már zajlanak az egyeztetések, miközben a City és a Liverpool is tárgyal a lehetséges transzferről.
Százmillió eurós ajánlat érkezhet Gakpóért
Vasárnap újabb fontos fejleményről számolt be Fabrizio Romano.
Az olasz transzferguru értesülése szerint a Manchester City hivatalos, 100 millió eurós ajánlatot készít elő Gakpóért.
Romano szerint a manchesteriek szeretnék mielőbb lezárni az üzletet, a játékossal pedig már megállapodtak. A következő lépés így a Liverpool válasza lehet.
A Sky Sports szintén arról ír, hogy a két klub megkezdte a tárgyalásokat. A brit csatorna szerint a Liverpoolnak mérlegelnie kell a helyzetet, különösen azért, mert a City csak az átigazolási időszak végéhez közeledve tett komoly lépéseket Gakpo megszerzéséért. A Sky vasárnapi hírében már úgy fogalmazott: amennyiben Gakpo távozik Liverpoolból, várhatóan a Manchester City lesz a következő klubja.
A City támadósorában jelentős változások történtek a nyáron. Savinho és Omar Marmus is a Tottenhamhez került, így Enzo Maresca csapatának szüksége van új támadókra. Gakpo mellett szólhat, hogy a szélen és középen is bevethető, ráadásul jelentős Premier League-tapasztalattal rendelkezik.
Iraola sem tudta garantálni Cody Gakpo maradását
Gakpo szombaton még kezdőként lépett pályára a Nottingham Forest ellen, és gólpasszt adott Alexander Isak egyenlítő találatánál a 2–2-re végződő mérkőzésen.
Andoni Iraolát a találkozó után külön is megkérdezték a holland támadó jövőjéről: a Liverpool vezetőedzője nem jelentette ki, hogy Gakpo biztosan marad az Anfielden.
„Most van két-három napunk, és meglátjuk, mi történik mindenkivel. Már várom szeptember 2-át, amikor tudni fogom, milyen kerettel rendelkezünk” – mondta Iraola.
A baszk szakember már néhány nappal korábban is óvatosan beszélt Gakpo helyzetéről, akkor úgy fogalmazott, hogy az átigazolási időszak végéig semmit sem tud garantálni. Ugyanakkor a bizonytalanság hátterében a Liverpool saját átigazolási tervei is állhatnak.
Barcola érkezése megnyithatja az utat Gakpo előtt
A Liverpool közben megállapodott a Paris Saint-Germainnel Bradley Barcola átigazolásáról. A Sky Sports szerint az angol klub 106 millió fontot fizethet fixen a francia válogatott szélsőért, további 17 millió pedig bónuszok formájában kerülhet a PSG-hez. Barcola várhatóan 2031-ig szóló szerződést ír alá.
A francia támadó érkezése megkönnyítheti Gakpo elengedését, a Liverpool azonban a hírek szerint még egy szélsőt szeretne igazolni. A klub korábban Yankuba Minteh megszerzésén dolgozott, jelenleg pedig a Crystal Palace szenegáli válogatott támadója, Ismaila Sarr is a kiszemeltek között szerepel.
Gakpo 2022 decemberében érkezett a PSV-től Liverpoolba, az angol klub akkor 37 millió fontot fizetett érte, amely a bónuszokkal 44 millióra emelkedhetett. A holland támadó azóta 180 mérkőzésen 50 gólt szerzett és 23 gólpasszt adott a Liverpool színeiben. A 2024–2025-ös bajnoki címmel zárult idényben 18 góllal és hét gólpasszal járult hozzá a csapat sikereihez, tavaly nyáron pedig új, ötéves szerződést kötött.