Alaposan felgyorsultak az események Cody Gakpo körül az átigazolási időszak hajrájában. A 27 éves támadó iránt korábban a Tottenham Hotspur is komolyan érdeklődött, az elmúlt napokban azonban a Manchester City került lépéselőnybe.

Könnyen megeshet, hogy Cody Gakpo nem szerepel többet a Liverpool színeiben

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David Ornstein, a The Athletic átigazolási ügyekben rendkívül jól értesült újságírója szombat este arról számolt be, hogy Gakpo meghozta a döntését: a Tottenham helyett a Manchester Cityhez szeretne igazolni. A játékos és a klub között már zajlanak az egyeztetések, miközben a City és a Liverpool is tárgyal a lehetséges transzferről.

Százmillió eurós ajánlat érkezhet Gakpóért

Vasárnap újabb fontos fejleményről számolt be Fabrizio Romano.

Az olasz transzferguru értesülése szerint a Manchester City hivatalos, 100 millió eurós ajánlatot készít elő Gakpóért.

Romano szerint a manchesteriek szeretnék mielőbb lezárni az üzletet, a játékossal pedig már megállapodtak. A következő lépés így a Liverpool válasza lehet.

A Sky Sports szintén arról ír, hogy a két klub megkezdte a tárgyalásokat. A brit csatorna szerint a Liverpoolnak mérlegelnie kell a helyzetet, különösen azért, mert a City csak az átigazolási időszak végéhez közeledve tett komoly lépéseket Gakpo megszerzéséért. A Sky vasárnapi hírében már úgy fogalmazott: amennyiben Gakpo távozik Liverpoolból, várhatóan a Manchester City lesz a következő klubja.

A City támadósorában jelentős változások történtek a nyáron. Savinho és Omar Marmus is a Tottenhamhez került, így Enzo Maresca csapatának szüksége van új támadókra. Gakpo mellett szólhat, hogy a szélen és középen is bevethető, ráadásul jelentős Premier League-tapasztalattal rendelkezik.

Iraola sem tudta garantálni Cody Gakpo maradását

Gakpo szombaton még kezdőként lépett pályára a Nottingham Forest ellen, és gólpasszt adott Alexander Isak egyenlítő találatánál a 2–2-re végződő mérkőzésen.

Andoni Iraolát a találkozó után külön is megkérdezték a holland támadó jövőjéről: a Liverpool vezetőedzője nem jelentette ki, hogy Gakpo biztosan marad az Anfielden.

„Most van két-három napunk, és meglátjuk, mi történik mindenkivel. Már várom szeptember 2-át, amikor tudni fogom, milyen kerettel rendelkezünk” – mondta Iraola.