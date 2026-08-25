Nagyszerűen kezdte a bajnokságot Cristiano Ronaldo csapata, amely az első fordulóban 3–0-re nyert az al-Fateh ellen, majd az al-Rijádot is legyőzte 4–0-ra. Két meccs, hét szerzett, nulla kapott gól – tökéletes rajt a címvédőtől.

Cristiano Ronaldo végül győzelemnek örülhetett Fotó: Fayez Nureldine/AFP

Cristiano Ronaldo visszatért

A portugál válogatottal vb-nyolcaddöntőig jutó Ronaldo az első meccset még kihagyta, a másodikon viszont csereként lehetőséget kapott, most pedig először volt ott a kezdőcsapatban az új bajnoki idényben. A visszatérés azonban nem indult jól, az al-Nasszr már a 12. percben emberhátrányba került: a kapujából kiszaladó Bento elkaszálta a nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő hazai támadót, azonnal villant is a piros lap. Az al-Ettifak kihasználta az ajándékot, és még az első félidőben kétszer is betalált Ondrej Duda és Álvaro Medrán révén. A vendégek csereként beállt 18 esztendős kapusa egyik esetben sem állt a helyzet magaslatán...

A második félidőben összeszedte magát az al-Nasszr, és bár Sadio Mané első gólját a VAR-ozás után érvénytelenítették, a következőnél már ünnepelhetett az egykori Liverpool- és Bayern München-játékos. Három perccel később az első találatot is előkészítő Joao Félix újabb gólpasszt jegyezhetett fel, a bal oldali szöglete után Abdulelah al-Amri fejelt a kapuba. A feltámadást Mané tette teljessé, a 90. percben szerzett góljának köszönhetően tíz emberrel is felállt a kétgólos hátrányból az al-Nasszr, amely így mindhárom pontot elvitte a Rayane Messivel – a francia csak névrokona az argentin klasszisnak – felálló al-Ettifaktól.