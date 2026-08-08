Szombaton több száz kíváncsi érdeklődőt vonzott a funchali székesegyházhoz egy esküvő, amelyről azt híresztelték, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez ott mondja ki egymásnak a boldogító igent. Az információ azonban hamisnak bizonyult. Valóban tartottak egy esküvőt a székesegyházban, ám amikor az ajtók kinyíltak, a tömegnek csalódnia kellett: egy Madeiráról származó, ma Franciaországban élő pár, Fabio és Nicole lépett ki rajta.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez állítólagos esküvője zűrzavart okozott Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Szombat délelőtt és kora délután folyamatosan gyűlt a tömeg a funchali székesegyház közelében, hiszen napok óta arról lehetett olvasni, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez ott tartja az esküvőjét. A pletyka tovább erősödött, miután a The Sun a funchali székesegyházat jelölte meg a ceremónia lehetséges helyszíneként, a közelben található Savoy Palace-t pedig a lagzi helyszíneként. Bár sem Cristiano Ronaldo, sem Georgina Rodríguez nem erősítette meg az esküvő dátumát és helyszínét, ennek ellenére több száz bámészkodó jelent meg - írja a Dnoticias.

A funchali székesegyház hivatalos Facebook-oldalán fotóval erősítette meg, hogy szombat délután Nicole és Fabio örök hűséget fogadott egymásnak.

„Miután az utcán nagy zűrzavar alakult ki a sok újságíró és turista miatt, végül sikerült bezárnunk a templomot és megünnepelni az esküvőt” – olvasható a közösségi médiában megosztott bejegyzésben.

„Elképesztőnek találom, hogy az emberek azt hiszik, Ronaldo mindenféle biztonsági intézkedés nélkül házasodna” – mondta a lapnak egy helyi férfi, aki szerint egy ilyen kaliberű eseményen hemzsegnének a helyszínen a biztonsági emberek és a rendőrök. A lap megjegyzi, hogy a Ronaldo és Georgina esküvőjéről szóló információ hamisnak bizonyult. Funchalban biztosan nem keltek egybe, ettől függetlenül máshol még kimondhatták egymásnak a boldogító igent.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvőjét még nem tartották meg

Természetesen a Savoy előtt is komoly volt az érdeklődés, és csak olajat öntött a tűzre, hogy Ronaldo testvére, Elma Aveiro megosztott egy videót a tömegről - írja a Jornal da Madeira. „Képzeld el, mi lesz, amikor rájönnek, hogy ez nem Ronaldo és Georgina esküvőjéről van szó” – kommentálta a videót Elma Aveiro fodrásza, Max Moraes.