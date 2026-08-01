Sajtóhírek szerint ezen a hétvégén tartják Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo esküvőjét. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó és szerelme a napokban megmutatták hatalmas új gyémántgyűrűiket, és ezzel csak tovább erősítették a pletykákat a házasság kapcsán. A Daily Mail úgy tudja, szombaton Portugáliában házasodnak össze, a helyi sajtó szerint a szintrai Quinta da Regaleira birtokon kötik össze az életüket.

Cristiano Ronaldo esküvőjét ezen a hétvégén tarthatják

Fotó: Molly Darlington / Getty Images North America/AFP

Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvője

Ronaldót és Georginát kedden Mallorcán fényképezték le, éppen egy luxusjachtra szálltak fel, és ekkor villantották meg az egymáshoz illő ékszerüket. A modell az Instagramon osztotta meg a fotókat. Egy tévés műsorvezető biztosra veszi, hogy ezen a hétvégén tartják az esküvőt, bár az angol lap hozzáteszi, a Quinta da Regaleira birtok ezen a hétvégén bárki számára látogatható, ami kétségessé teszi a házasságról szóló pletykákat.

Ronaldo korábban azt nyilatkozta, a világbajnokság után veszi feleségül szerelmét, Portugália a vb-n korán, már a nyolcaddöntőben kiesett Spanyolország ellen.