Sajtóhírek szerint ezen a hétvégén tartják Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo esküvőjét. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó és szerelme a napokban megmutatták hatalmas új gyémántgyűrűiket, és ezzel csak tovább erősítették a pletykákat a házasság kapcsán. A Daily Mail úgy tudja, szombaton Portugáliában házasodnak össze, a helyi sajtó szerint a szintrai Quinta da Regaleira birtokon kötik össze az életüket.
Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvője
Ronaldót és Georginát kedden Mallorcán fényképezték le, éppen egy luxusjachtra szálltak fel, és ekkor villantották meg az egymáshoz illő ékszerüket. A modell az Instagramon osztotta meg a fotókat. Egy tévés műsorvezető biztosra veszi, hogy ezen a hétvégén tartják az esküvőt, bár az angol lap hozzáteszi, a Quinta da Regaleira birtok ezen a hétvégén bárki számára látogatható, ami kétségessé teszi a házasságról szóló pletykákat.
Ronaldo korábban azt nyilatkozta, a világbajnokság után veszi feleségül szerelmét, Portugália a vb-n korán, már a nyolcaddöntőben kiesett Spanyolország ellen.
„Feleségül veszem őt, mert úgy gondolom, hogy ez a megfelelő időpont. Nem csak azért, mert ő a gyermekeim anyja, hanem azért is, mert ő az a személy, akit a legjobban szeretek” - mondta korábban Ronaldo, aki tavaly augusztusban, nyolc év együttlét után jegyezte el Georginát.
A futballista azt is elárulta, hogy szokatlan időpontban tette fel a nagy kérdést.
Cristiano Ronaldo esküvőjét romantikus lánykérés előzte meg
„Körülbelül hajnali 1 óra volt. A lányaim már ágyban voltak, de amikor átadtam a gyűrűt, hirtelen megjelentek, és azt kérdezték: apu, most odaadod a gyűrűt anyunak, és megkéred a kezét? Azt mondtam: hű, ez a megfelelő pillanat, tudtam, hogy egy nap meg fogom tenni, de nem terveztem, hogy éppen akkor fogom” - mesélte el a részleteket a futballista.
Ronaldo és Georgina öt gyermeket nevelnek, két közös lányuk van, Alana és Bella, Eva Maria és Mateo béranyától született, míg Cristiano Jr., a sztár egy korábbi kapcsolatából származik.