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Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó előre szólt, hogy a világbajnokság után veszi feleségül szerelmét. Sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo esküvőjét ezen a hétvégén Portugáliában tartják. Tavaly jegyezte el Georgina Rodriguezt.

Sajtóhírek szerint ezen a hétvégén tartják Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo esküvőjét. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó és szerelme a napokban megmutatták hatalmas új gyémántgyűrűiket, és ezzel csak tovább erősítették a pletykákat a házasság kapcsán. A Daily Mail úgy tudja, szombaton Portugáliában házasodnak össze, a helyi sajtó szerint a szintrai Quinta da Regaleira birtokon kötik össze az életüket.

Cristiano Ronaldo esküvőjét ezen a hétvégén tarthatják
Cristiano Ronaldo esküvőjét ezen a hétvégén tarthatják
Fotó: Molly Darlington / Getty Images North America/AFP

Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvője

Ronaldót és Georginát kedden Mallorcán fényképezték le, éppen egy luxusjachtra szálltak fel, és ekkor villantották meg az egymáshoz illő ékszerüket. A modell az Instagramon osztotta meg a fotókat. Egy tévés műsorvezető biztosra veszi, hogy ezen a hétvégén tartják az esküvőt, bár az angol lap hozzáteszi, a Quinta da Regaleira birtok ezen a hétvégén bárki számára látogatható, ami kétségessé teszi a házasságról szóló pletykákat.

Ronaldo korábban azt nyilatkozta, a világbajnokság után veszi feleségül szerelmét, Portugália a vb-n korán, már a nyolcaddöntőben kiesett Spanyolország ellen.

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„Feleségül veszem őt, mert úgy gondolom, hogy ez a megfelelő időpont. Nem csak azért, mert ő a gyermekeim anyja, hanem azért is, mert ő az a személy, akit a legjobban szeretek” - mondta korábban Ronaldo, aki tavaly augusztusban, nyolc év együttlét után jegyezte el Georginát.

A futballista azt is elárulta, hogy szokatlan időpontban tette fel a nagy kérdést. 

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„Körülbelül hajnali 1 óra volt. A lányaim már ágyban voltak, de amikor átadtam a gyűrűt, hirtelen megjelentek, és azt kérdezték: apu, most odaadod a gyűrűt anyunak, és megkéred a kezét? Azt mondtam: hű, ez a megfelelő pillanat, tudtam, hogy egy nap meg fogom tenni, de nem terveztem, hogy éppen akkor fogom” - mesélte el a részleteket a futballista.

Ronaldo és Georgina öt gyermeket nevelnek, két közös lányuk van, Alana és Bella, Eva Maria és Mateo béranyától született, míg Cristiano Jr., a sztár egy korábbi kapcsolatából származik.

 

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