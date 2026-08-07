A futballlegendát és családját már korábban is látták a Savoy Palace-ban megszállni, ahol egy éjszaka 1100 fonttól (450 ezer forint) kezdődik. Akár fényűző étkezésre, akár a privát tetőtéri medencéből nyíló kilátásra vágynak, minden luxushoz hozzáférhetnek. Sajtóhírek szerint Ronaldóék itt fogják tölteni a nagy napot barátaikkal és családtagjaikkal.

Inside Cristiano Ronaldo’s £1.1k/night stunning wedding venuehttps://t.co/Nn9ikPv1Ta — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 7, 2026

A szálloda előcsarnokát egy csaknem tízméteres fémcsillár uralja, átkelve a szálloda zöld színű bárján – ahol délutánonként zongorista szórakoztatja a vendégeket –, az ifjú házasok lefelé haladhatnak a hatalmas, íves lépcsőn, amely egy 18 méter hosszú úszómedencéhez vezet.

Cristiano Ronaldo esküvője pazar környezetben lesz

A Savoy Palace 352 szobával rendelkezik, a tengerre néző szobák tágas gardróbokkal, luxusfelszereltséggel és személyre szabható párnaválasztékkal várják a vendégeket - a személyzet intézi a kívánt tollpárnát és illatot. A tetőteraszról kilátás nyílik a szigetre és az óceánra.

@origosport Cristiano Ronaldo esküvőjén sztárparádé lesz A portugál futballista feleségül veszi Georgina Rodriguezt. #cristianoronaldo #messi #georginarodriguez #origosport #lionelmessi ♬ eredeti hang – OrigoSport - OrigoSport

A fényűző wellness-központ – amely Európa egyik legnagyobb wellness-szentélye – rengeteg kezelést kínál. Legyen szó a 325 fontba (132 ezer forint) kerülő arckezelésről, 226 fontos (93 ezer forint) masszázsról vagy a 80 fontos (32 ezer forint) manikűrről. A gyerekekről sem feledkeztek el, egy hatalmas játszószoba tökéletes kikapcsolódást biztosít számukra. A szállodában tehát minden adott ahhoz, hogy Ronaldo és Georgina méltó környezetben ünnepelje a nagy napot.