A 2026-os év egyik legcsillogóbb rendezvényének ígérkezik Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője, akik a hétvégén fogják összekötni az életüket. Az ötszörös aranylabdás, 41 éves futballsztár tavaly nyáron kérte meg szerelme kezét, és azt is elárulta, hogy az idei világbajnokság után tartják a nagy napot. Cristiano Ronaldo esküvője természetesen fényűzőnek ígérkezik.
A hírek szerint a szombati bulit Madeirán rendezik, azon a szigeten, ahol Ronaldo született és nőtt fel. Helyi beszámolók szerint a sziget fővárosában, Funchalban található, 800 fő befogadására alkalmas székesegyházat lefoglalták erre a szombatra, Georgina és Ronaldo várhatóan ott állnak oltár elé. Onnan öt perces autóútra vagy 15 perces sétára található az esküvői fogadás helyszíne, az ötcsillagos Savoy Palace szálloda. Az esküvői helyszín hat medencével, éjjel-nappali komornyikszolgálattal, wellness-központtal, panorámás kilátással és több ötcsillagos étteremmel rendelkezik - írja a The Sun.
A futballlegendát és családját már korábban is látták a Savoy Palace-ban megszállni, ahol egy éjszaka 1100 fonttól (450 ezer forint) kezdődik. Akár fényűző étkezésre, akár a privát tetőtéri medencéből nyíló kilátásra vágynak, minden luxushoz hozzáférhetnek. Sajtóhírek szerint Ronaldóék itt fogják tölteni a nagy napot barátaikkal és családtagjaikkal.
A szálloda előcsarnokát egy csaknem tízméteres fémcsillár uralja, átkelve a szálloda zöld színű bárján – ahol délutánonként zongorista szórakoztatja a vendégeket –, az ifjú házasok lefelé haladhatnak a hatalmas, íves lépcsőn, amely egy 18 méter hosszú úszómedencéhez vezet.
Cristiano Ronaldo esküvője pazar környezetben lesz
A Savoy Palace 352 szobával rendelkezik, a tengerre néző szobák tágas gardróbokkal, luxusfelszereltséggel és személyre szabható párnaválasztékkal várják a vendégeket - a személyzet intézi a kívánt tollpárnát és illatot. A tetőteraszról kilátás nyílik a szigetre és az óceánra.
A fényűző wellness-központ – amely Európa egyik legnagyobb wellness-szentélye – rengeteg kezelést kínál. Legyen szó a 325 fontba (132 ezer forint) kerülő arckezelésről, 226 fontos (93 ezer forint) masszázsról vagy a 80 fontos (32 ezer forint) manikűrről. A gyerekekről sem feledkeztek el, egy hatalmas játszószoba tökéletes kikapcsolódást biztosít számukra. A szállodában tehát minden adott ahhoz, hogy Ronaldo és Georgina méltó környezetben ünnepelje a nagy napot.