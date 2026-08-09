A Madeira Daily News-nak egy bámészkodó viccesen azt mondta, híresnek érzi magát a rengeteg fotós és újságíró miatt. Sem Ronaldo, sem Georgina nem jelentette be az esküvő időpontját vagy helyszínét. Ennek ellenére a The Sun sorozatos cikkei elegendőek voltak ahhoz, hogy több száz kíváncsi gyűljön össze a székesegyház, később pedig a Savoy Palace körül - a brit lap szombat reggel két további cikkel erősítette tovább a saját sztoriját. Tíz olyan személy listáját is közzétette, akiket valószínűleg nem hívnak meg, majd Georgináról az edzőteremben készült képeket közölt, amelyeket „esküvő előtti” edzésként hirdetett.

Cristiano Ronaldo reagált

A portugál ZAP friss összefoglalója szerint Cristiano Ronaldo reagált a madeirai esküvői őrületre, de nem nyilatkozattal:

több nevető emojit küldött a Jornal da Madeira Instagram-bejegyzésére, amely a katedrálisnál összegyűlt tömegről szólt.

Vagyis látta a történteket, és láthatóan viccesnek találta. "Végül a pletyka nagyon is valós eseménynek bizonyult. Volt templom, meghatározott időpont, vendégek, vőlegény és menyasszony. Csak a nevek nem stimmeltek" - zárta cikkét a ZAP.