Sajtóhírek szerint ezen a hétvégén tarthatják Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo esküvőjét. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó és szerelme a napokban hatalmas új gyémántgyűrűiket is megmutatták, amivel csak tovább erősítették a közelgő házasságról szóló pletykákat. Szinte nap mint nap újabb részletek látnak napvilágot a sztárpár lagzijáról, most pedig spanyol sajtóértesülések szerint az is kiderült, milyen fogások kerülhetnek az esküvői menübe. Úgy tűnik, erre is különösen nagy figyelmet fordítottak.

A héten rendezhetik meg Cristiano Ronaldo és Gerogina Rodríguez esküvőjét Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Mint ismert, Cristiano Ronaldo nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik, és arra is, hogy milyen ételeket kerül. Így valószínűleg az esküvői menü összeállításánál is fontos szerepet kapott, hogy milyen fogások kerüljenek az asztalra a nagy napon.

Spanyol hírek szerint a menüben hagyományos portugál zöld leves és spárgakrémleves is szerepelhetett. A vendégek emellett fokhagymás vajjal készült steak, madeirai borban készült borjúpofa és mini hamburgerekből is válogathatnak. A kínálatot portugál és nemzetközi sajtok, érlelt sonka, valamint a sajtok mellé felszolgált házi lekvárok, méz és olajos magvak egészíthették ki. Desszertként portugál vaníliakrémes kosárkákat, hagyományos portugál süteményeket és apró teasüteményeket kínálhattak. A koktélfogadáson pedig hatféle falatka közül választhattak a vendégek.

Lionel Messi is ott lesz Cristiano Ronaldo esküvőjén

A nemzetközi sajtó kiemelt figyelemmel követi Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez közelgő esküvőjét, hiszen könnyen lehet, hogy a 21. század egyik legnagyobb visszhangot kiváltó sztáresküvője van készülőben. Mostanra arról is napvilágot láttak információk, hogy mely hírességek kaphattak meghívást a lakodalomra. A kiszivárgott vendéglistán olyan futballsztárok neve szerepel, mint Rio Ferdinand, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior, de a hírek szerint Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake és Travis Scott is ott lehet a nagy eseményen.

Más sajtóértesülések szerint a vendéglista egy különösen érdekes nevet is tartogat: Lionel Messi és családja szintén meghívást kaphatott Cristiano Ronaldo esküvőjére. A meghívás ugyanakkor korántsem lenne váratlan, hiszen Georgina Rodríguez és Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással.