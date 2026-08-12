Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden, augusztus 11-én titokban összeházasodott Portugáliában. Az ötszörös aranylabdás futballista menedzsmentje megerősítette a házasságot a Reutersnek.

Cristiano Ronaldo feleségül vette Georgina Rodríguezt Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Cascaisban, Lisszabon közelében tartották a szertartást. Polgári esküvő volt, Ronaldo és Georgina egy meghitt és zártkörű szertartás keretében kötötte össze az életét öt gyermekük jelenlétében - egy évvel azután, hogy eljegyezték egymást. Ronaldo és Georgina az Instagramon is bejelentette a házasságot egy fotóval, amelyen a jegygyűrű helyett már a házassági gyűrűik láthatók, a képaláírás pedig mindössze ennyi: „C❤️G”.

Cristiano Ronaldo esküvője zártkörű esemény volt

Ronaldo egyik képviselője szintén megerősítette a házasságkötés hírét:

„Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez ma polgári szertartás keretében házasságot kötöttek a portugáliai Cascaisban, és mostantól hivatalosan is férj és feleség. A szertartás zártkörű, meghitt esemény volt, öt gyermekük jelenlétében.”

A titkos esküvő három nappal azután történt, hogy a funchali székesegyháznál tömegek várták Ronaldo és Georgina házasságát.