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A portugál klasszis a párizsi e-sport világbajnokságon futott össze Gianni Infantinóval. A szurkolók szerint Cristiano Ronaldo nem volt elragadtatva a találkozástól – legalábbis erre következtetnek az arckifejezéséből.

Vírusként terjed egy videó Cristiano Ronaldo és Gianni Infantino legutóbbi találkozásáról. A szurkolók szerint a portugál labdarúgó nem volt elragadtatva attól, hogy összefutott a FIFA elnökével – legalábbis az arckifejezéséből erre következtettek.

(160608) -- LISBON, June 8, 2016 (Xinhua) -- FIFA President Gianni Infantino (R) talks to Portugal's Cristiano Ronaldo during a ceremony prior to Portugal national team's departure for EURO 2016, in Lisbon, on June 7, 2016. (Xinhua/Zhang Liyun) Xinhua News Agency / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com June , 2016
Cristiano Ronaldo legutóbb a párizsi e-sport világbajnokságon találkozott Gianni Infantinóval
Fotó: Zhang Liyun Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Cristiano Ronaldo most a párizsi e-sport világbajnokságon találkozott Gianni Infantinóval. A FIFA elnöke az utóbbi időben támadások kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy részben magánkézbe adta volna a jövőbeli világbajnokságokat. Bár a terv meghiúsult, az olasz-svájci sportvezetőt széles körben lemondásra szólították fel, és a szurkolók is elfordultak tőle. Néhány közülük pedig azt állítják, hogy a portugál klasszisnak is megvan a véleménye Infantinóról.

Kiszúrták ugyanis, ahogy Ronaldo kezet fogott Párizsban a FIFA-elnökkel, majd egy rövid beszélgetés után grimaszolt egyet. Legalábbis a sasszemű rajongók szerint ez történt.

Az arca felbecsülhetetlen… CR7 nem volt elragadtatva

– idézi az egyik drukker szavait a The Sun. Egy másik úgy fogalmazott: 

A testbeszéd sokkal többet mond minden szónál.

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Videón Cristiano Ronaldo és Gianni Infantino találkozása:

 

 

 

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