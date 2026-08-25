Vírusként terjed egy videó Cristiano Ronaldo és Gianni Infantino legutóbbi találkozásáról. A szurkolók szerint a portugál labdarúgó nem volt elragadtatva attól, hogy összefutott a FIFA elnökével – legalábbis az arckifejezéséből erre következtettek.
Cristiano Ronaldo most a párizsi e-sport világbajnokságon találkozott Gianni Infantinóval. A FIFA elnöke az utóbbi időben támadások kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy részben magánkézbe adta volna a jövőbeli világbajnokságokat. Bár a terv meghiúsult, az olasz-svájci sportvezetőt széles körben lemondásra szólították fel, és a szurkolók is elfordultak tőle. Néhány közülük pedig azt állítják, hogy a portugál klasszisnak is megvan a véleménye Infantinóról.
Kiszúrták ugyanis, ahogy Ronaldo kezet fogott Párizsban a FIFA-elnökkel, majd egy rövid beszélgetés után grimaszolt egyet. Legalábbis a sasszemű rajongók szerint ez történt.
Az arca felbecsülhetetlen… CR7 nem volt elragadtatva
– idézi az egyik drukker szavait a The Sun. Egy másik úgy fogalmazott:
A testbeszéd sokkal többet mond minden szónál.
Videón Cristiano Ronaldo és Gianni Infantino találkozása: