Vírusként terjed egy videó Cristiano Ronaldo és Gianni Infantino legutóbbi találkozásáról. A szurkolók szerint a portugál labdarúgó nem volt elragadtatva attól, hogy összefutott a FIFA elnökével – legalábbis az arckifejezéséből erre következtettek.

Cristiano Ronaldo legutóbb a párizsi e-sport világbajnokságon találkozott Gianni Infantinóval

Fotó: Zhang Liyun Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Cristiano Ronaldo most a párizsi e-sport világbajnokságon találkozott Gianni Infantinóval. A FIFA elnöke az utóbbi időben támadások kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy részben magánkézbe adta volna a jövőbeli világbajnokságokat. Bár a terv meghiúsult, az olasz-svájci sportvezetőt széles körben lemondásra szólították fel, és a szurkolók is elfordultak tőle. Néhány közülük pedig azt állítják, hogy a portugál klasszisnak is megvan a véleménye Infantinóról.

Kiszúrták ugyanis, ahogy Ronaldo kezet fogott Párizsban a FIFA-elnökkel, majd egy rövid beszélgetés után grimaszolt egyet. Legalábbis a sasszemű rajongók szerint ez történt.

Az arca felbecsülhetetlen… CR7 nem volt elragadtatva

– idézi az egyik drukker szavait a The Sun. Egy másik úgy fogalmazott: