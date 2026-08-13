Lionel Messi édesapja, Jorge Messi 68 éves korában hunyt el az argentínai Rosarióban. Vasárnap zártkörű temetésen búcsúztatták el a rosariói El Prado temetőben a nyolcszoros aranylabdás klasszis édesapját, Messi pedig megható sorokkal búcsúzott tőle. A gyászoló világbajnoknak Cristiano Ronaldo is üzent, a portugál sztár a közösségi médiában kívánt sok erőt és kitartást örök riválisának.

Cristiano Ronaldo nem feledkezett meg Lionel Messiről

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Cristiano Ronaldo üzent a gyászoló Lionel Messinek

Az al-Nasszr sztárja nemrég vette feleségül szerelmét, Georgina Rodríguezt, de nem feledkezett meg a gyászoló Messiről. A két klasszis annak idején a Real Madrid–Barcelona rangadókon számtalan csatát vívott egymással a pályán, és nem gyakori köztük az üzenetváltás, ám egy ilyen tragédia mindent felülír. Ronaldo ráadásul pontosan tudja, min mehet keresztül Messi, hiszen ő is elvesztette az édesapját 2005-ben, amikor még csak 20 éves volt.

„Hatalmas ölelést küldök neked és szeretteidnek ebben a nehéz pillanatban, Leo. Maradj erős!”

– üzente Messinek Ronaldo.

🫂 Cristiano Ronaldo sends message to Lionel Messi: “Huge hug to you and your loved ones in this difficult moment, Leo”.



“Stay strong”. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/JZlAKftFHl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Jorge Messi a kezdetektől fogva egyengette fia pályafutását, később a menedzsereként is fontos szerepet vállalt a karrierjében. Részt vett a Lionel Messi nevéhez kapcsolódó üzleti ügyek intézésében, valamint a szponzori és reklámszerződések körüli egyeztetésekben is. Bár rendszeresen ott volt fia mérkőzésein és a világbajnokságokon, a nyilvánosság előtt ritkán szólalt meg.

Egészségi állapota az utóbbi időszakban jelentősen megromlott. A 2026-os világbajnokságon az argentin klasszis egy mérkőzést követően könnyek között beszélt arról, hogy családja nehéz időszakot él át, és ebben a helyzetben különösen sokat jelent számára az emberek támogatása.