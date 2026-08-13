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Lionel Messit óriási veszteség érte. A nyolcszoros aranylabdás futballsztár édesapja, Jorge Messi 68 éves korában elhunyt, a temetésre zártkörű szertartás keretében került sor. Az argentin klasszisnak örök riválisa, Cristiano Ronaldo is üzent.

Lionel Messi édesapja, Jorge Messi 68 éves korában hunyt el az argentínai Rosarióban. Vasárnap zártkörű temetésen búcsúztatták el a rosariói El Prado temetőben a nyolcszoros aranylabdás klasszis édesapját, Messi pedig megható sorokkal búcsúzott tőle. A gyászoló világbajnoknak Cristiano Ronaldo is üzent, a portugál sztár a közösségi médiában kívánt sok erőt és kitartást örök riválisának.

Cristiano Ronaldo nem feledkezett meg Lionel Messiről
Cristiano Ronaldo nem feledkezett meg Lionel Messiről
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Cristiano Ronaldo üzent a gyászoló Lionel Messinek

Az al-Nasszr sztárja nemrég vette feleségül szerelmét, Georgina Rodríguezt, de nem feledkezett meg a gyászoló Messiről. A két klasszis annak idején a Real Madrid–Barcelona rangadókon számtalan csatát vívott egymással a pályán, és nem gyakori köztük az üzenetváltás, ám egy ilyen tragédia mindent felülír. Ronaldo ráadásul pontosan tudja, min mehet keresztül Messi, hiszen ő is elvesztette az édesapját 2005-ben, amikor még csak 20 éves volt.

„Hatalmas ölelést küldök neked és szeretteidnek ebben a nehéz pillanatban, Leo. Maradj erős!” 

– üzente Messinek Ronaldo.

Jorge Messi a kezdetektől fogva egyengette fia pályafutását, később a menedzsereként is fontos szerepet vállalt a karrierjében. Részt vett a Lionel Messi nevéhez kapcsolódó üzleti ügyek intézésében, valamint a szponzori és reklámszerződések körüli egyeztetésekben is. Bár rendszeresen ott volt fia mérkőzésein és a világbajnokságokon, a nyilvánosság előtt ritkán szólalt meg.

Egészségi állapota az utóbbi időszakban jelentősen megromlott. A 2026-os világbajnokságon az argentin klasszis egy mérkőzést követően könnyek között beszélt arról, hogy családja nehéz időszakot él át, és ebben a helyzetben különösen sokat jelent számára az emberek támogatása.

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