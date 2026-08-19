A 2024-es Európa-bajnokságon Csoboth Kevin volt a magyar válogatott hőse, az utolsó csoportmeccsen a 100. percben lőtte be a győztes gólt a skótok kapujába. Marco Rossi együttese ennek ellenére nem jutott tovább a csoportjából, ám Csoboth a torna után klubot tudott váltani, az Újpesttől a svájci élvonalban szereplő St. Gallen együtteséhez szerződött.

Csoboth Kevin hőssé vált a skótok elleni Eb-meccsen

Fotó: Miguel Medina / AFP

Csoboth Kevin nem találja a helyét svájci klubjánál

Első svájci szezonjában Csoboth még rendszeresen játszott, négy gólt is szerzett, 2025 őszén viszont klubja kölcsönadta a török Genclerbirliginek. Ez visszavetette a fejlődését, mindössze hét tétmeccset játszott a csapatnál, januárban vissza is tért a St. Gallenbe, miután klubja kéthavi fizetéssel tartozott neki.

Csoboth azóta nem találja a helyét a svájci együttesben, Enrico Maassen vezetőedző nem igazán rajong érte,

és az általa alkalmazott 3-5-2-es rendszer sem fekszik neki – számolt be róla az nb1.hu.

A 26 éves támadó továbbra is az első csapattal edz és St. Gallenben él, de már az együttes keretébe sem igazán fér be. Edzője inkább a fiatalokat preferálja, így Csoboth napjai meg vannak számlálva a klubnál.

Csoboth Kevin nem találja a helyét a St. Gallen csapatában

Fotó: SEYIT AHMET EKSIK / ANADOLU

Mi lesz Csoboth Kevin sorsa?

A 19-szeres válogatott szélső számára a távozás lenne a legjobb, ám ez nem lesz egyszerű. Csoboth szerződése 2028 nyaráig érvényes, a fizetése magas, a St. Gallen pedig ingyen nem szeretne megválni tőle.

A 26 éves támadó helyzetén nem javít, hogy a piaci értéke jelentősen visszaesett: a Transfermarkt jelenleg 300 ezer euróra becsüli, miközben másfél évvel ezelőtt még 1,5 millió eurót ért.

Az idei szezonban a válogatottból is kikerült Csoboth

még egyetlen tétmérkőzésen sem játszott, sőt, a 2026-os naptári évben még nem is lépett pályára.