A bajnoki címvédő ETO FC elleni gólja után a Kispest-Honvéd ellen győztes találatot szerzett a Vasas védője, Csóka Dániel. A 26 éves labdarúgó ráadásul úgy került nyáron Angyalföldre, hogy felbontotta a szerződését nevelőegyesületével, a Zalaegerszeggel – ahol édesapját elég jól ismerik, Csóka Zsolt ugyanis a ZTE klublegendájának számít.

Csóka Dániel (jobbra) fontos gólokat szerzett a Vasas színeiben

Fotó: Vasas

Csóka Dániel gólokkal kezdett a Vasasban

Csóka Dániel rögtön az első fordulóban fontos találatot szerzett, amikor a 89. percben 2-2-es döntetlenre mentette az ETO FC elleni mérkőzést. Sőt, védő létére máris megszerezte újabb bajnoki találatát a Vasas színeiben, amely győzelmet ért a Kispest-Honvéd ellen az NB I negyedik fordulójának nyitómérkőzésén.

A 26 éves labdarúgó ezúttal még később, a 97. percben volt eredményes egy szabadrúgást követően.

Édesapja, Csóka Zsolt a ZTE klubikonja

Csóka Dániel Zalaegerszegen született, ahol édesapja, Csóka Zsolt igazi legendának számít. Csaknem 300 mérkőzést játszott a klub színeiben, és tagja volt a 2002-ben bajnoki címet ünneplő ZTE csapatának. Az ifjabb Csóka tehetségére is hamar felfigyeltek, 2017-ben a zalaegerszegi akadémiáról előbb az angol Wolverhampton Wanderershez, majd DAC-hoz, később pedig a szintén angol AFC Wimbledon csapatához került.

Nehéz időszak után váltott klubot

A 188 centiméter magas, ballábas védő 2022 nyarán tért vissza Zalaegerszegre, ahol az NB I-es csapat alapembere lett, és Magyar Kupát is nyert. Az előző szezonban viszont csak az első kilenc bajnoki fordulóban kapott lehetőséget, utána egyáltalán nem, így a még egy évig élő szerződése ellenére közös megegyezéssel távozott a klubtól.

Egy nehezebb időszak van mögöttem, hiszen az elmúlt félévben nem kaptam annyi játéklehetőséget, amennyit szerettem volna, ezért nagyon motivált vagyok és várom a közös munkát, valamint az új impulzusokat

– fogalmazott Csóka Dániel, amikor két hónappal ezelőtt aláírt a Vasashoz. Elmondta, jó emlékek kötik a Fáy utcához, hiszen az első NB I-es mérkőzését ott játszotta, illetve a DAC színeiben az Illovszky-stadion ünnepi megnyitóján is részt vett.

Szeretnék meghatározó tagjává válni a keretnek és hozzátenni a magam részét a közös célok eléréséhez

– mondta akkor a 26 éves védő, akinek egyelőre abszolút sikerül hoznia a kitűzött céjait Angyalföldön.