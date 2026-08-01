Az Internazionale újra érdeklődést mutat Curtis Jones iránt, és felvette a kapcsolatot a Liverpoollal. Sajtóértesülések szerint a milánói sztárcsapat 30 millió fontot fizetne, míg az angol klub 35 milliót szeretne kapni érte. A középpályásnak még egy év van hátra a szerződéséből, és a Liverpool Echo megjegyzi, az olasz csapat lassan egy éve érdeklődik iránta. Jones a napokban azzal került a hírekbe, hogy a Wrexham elleni felkészülési meccs után Szoboszlai Dominikkal veszekedett, mert nem ő kapta a kapitányi karszalagot. A balhés jelenetről számos videó készült.

Curtis Jones leléphet Liverpoolból Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Jones 2019 januárjában mutatkozott be az FC Liverpoolban, azóta 228 mérkőzésen lépett pályára, de szeretne állandó tagja lenni a kezdőcsapatnak. Andoni Iraola vezetőedző a hónap elején kijelentette, azt szeretné, ha Jones a csapatnál maradna.

„Curtist nagyra értékelem. Számomra ő egy kiváló játékos, és remélem, továbbra is velünk marad, és olyan teljesítményt nyújt, mint eddig. Nagyon fontos, hogy liverpooli, innen származik. A személyisége is tetszik, legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy jó jellemű játékos. Remélem, nem csak ebben az évben, hanem hosszabb ideig is Liverpoolban marad” - mondta Iraola.

A Liverpool Echo hozzáteszi, az Inter a múlt hónap elején 21 millió fontot ajánlott Curtisszért, de az angol csapat elutasítota. Azóta az olaszok ismét felvették a kapcsolatot a Liverpoolral, és arról tájékoztatták őket, hogy hajlandóak emelni az ajánlaton. A Liverpool azonban 35 millió fontot kér a középpályásért, de egyelőre nem világos, hogy Richard Hughes sportigazgató és Andoni Iraola vezetőedző hajlandóak lennének-e ebben a szakaszban jóváhagyni az eladást.