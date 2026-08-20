Curtis Jones 20 év után távozik az FC Liverpooltól, miután sajtóhírek szerint az angol klub szerdán megállapodott az olasz Interrel a játékos vételáráról. A Liverpool Echo szerint a milánói gárda 30 millió fontot fizet a 25 éves játékosért, aki még a napokban Milánóba repül az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok elvégzésre.

Curtis Jones az Interhez tart Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Inter szombaton hazai pályán a Monza ellen kezdi a bajnokságot, az olasz klub egész nyáron figyelemmel kísérte Jones-t. Az üzlet feltételei szerint az Internazionale kezdetben 25 millió fontot fizet, további 5 millió fontot pedig a teljesítési feltételek függvényében utalja át. A Liverpool 10%-os továbbértékesítési részesedésben állapodott meg a 25 éves játékosra vonatkozóan. A Serie A-s klub közvetítőkön keresztül jelezte, hogy hajlandó 30 millió fontot ajánlani, és a hét elején áttörés történt a tárgyalásokban.

Curtis Jones az Interhez szerződik

Jones szerdán a liverpooli társaival edzett - írja a Liverpool Echo. Az új vezetőedző, Andoni Iraola a múlt hónapban azt mondta, szeretné, ha Jones új szerződést írna alá, és a Liverpoolnál maradna, a játékos azonban új kihívásra és több játékidőre vágyott. A Liverpooltól szabadügynökként Ibrahima Konate, Mohamed Szalah és Andy Robertson távozott, értük nem kapott pénzt az egyesület.

Jones az elmúlt szezonban Arne Slot irányítása alatt mindössze 16 alkalommal kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában a Premier League-ben, ezek közül több is a szezon végére esett, amikor jobbhátvédként vetették be. Jones 2019 januárjában, 17 évesen debütált a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzésen, az akadémia nevelése összesen 228 mérkőzés után távozik Anfield Roadról.