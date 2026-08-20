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Úgy tűnik, megoldódott a nyár egyik legnagyobb kérdése. Sajtóhírek szerint az FC Liverpool megállapodott az olasz Interrel Curtis Jones átigazolásáról. Az angol játékos augusztus elején Szoboszlai Dominikkal balhézott a kapitányi karszalag miatt.

Curtis Jones 20 év után távozik az FC Liverpooltól, miután sajtóhírek szerint az angol klub szerdán megállapodott az olasz Interrel a játékos vételáráról. A Liverpool Echo szerint a milánói gárda 30 millió fontot fizet a 25 éves játékosért, aki még a napokban Milánóba repül az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok elvégzésre. 

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 2: Curtis Jones #17 of Liverpool dribble the ball during a friendly match against Leeds United at Soldier Field on August 2, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Curtis Jones az Interhez tart Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Inter szombaton hazai pályán a Monza ellen kezdi a bajnokságot, az olasz klub egész nyáron figyelemmel kísérte Jones-t. Az üzlet feltételei szerint az Internazionale kezdetben 25 millió fontot fizet, további 5 millió fontot pedig a teljesítési feltételek függvényében utalja át. A Liverpool 10%-os továbbértékesítési részesedésben állapodott meg a 25 éves játékosra vonatkozóan. A Serie A-s klub közvetítőkön keresztül jelezte, hogy hajlandó 30 millió fontot ajánlani, és a hét elején áttörés történt a tárgyalásokban.

Curtis Jones az Interhez szerződik

Jones szerdán a liverpooli társaival edzett - írja a Liverpool Echo. Az új vezetőedző, Andoni Iraola a múlt hónapban azt mondta, szeretné, ha Jones új szerződést írna alá, és a Liverpoolnál maradna, a játékos azonban új kihívásra és több játékidőre vágyott. A Liverpooltól szabadügynökként Ibrahima Konate, Mohamed Szalah és Andy Robertson távozott, értük nem kapott pénzt az egyesület.

Jones az elmúlt szezonban Arne Slot irányítása alatt mindössze 16 alkalommal kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában a Premier League-ben, ezek közül több is a szezon végére esett, amikor jobbhátvédként vetették be. Jones 2019 januárjában, 17 évesen debütált a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzésen, az akadémia nevelése összesen 228 mérkőzés után távozik Anfield Roadról.

Szoboszlaival veszekedett, máris távozhat a Liverpool balhés sztárja
Szoboszlai Dominik és Curtis Jones közös fotóval zárta le a liverpooli balhét

Curtis Jones augusztus elején azzal került a hírekbe, hogy a Wrexham elleni felkészülési meccs után Szoboszlai Dominikkal veszekedett, mert nem ő kapta a kapitányi karszalagot. A balhés jelenetről számos videó készült.

 

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