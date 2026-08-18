Kegyes hazugsággal vádolták meg a Liverpoolt, miután Curtis Jones eltűnt a csapatból. Az angol klub sérüléssel magyarázta, hogy a 25 éves labdarúgó nem játszott az AS Monaco elleni felkészülési mérkőzésen, azt viszont hivatalosan nem kommentálták, hogy a Como elleni két találkozó egyikén sem lépett pályára. A pletykák szerint az angol labdarúgó iránt az olasz Inter érdeklődik, és egyre közelebb lehet a megegyezés az átigazolásról. Az olasz média egyenesen odáig ment, hogy véleményük szerint az Anfielden valójában csak ezt akarják leplezni a Jones sérüléséről szóló hírrel.

Curtis Jones távozhat Liverpoolból, az Inter labdarúgója lehet

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az Inter érdeklődése Curtis Jones iránt nem új keletű, már a januári átigazolási időszakban felmerültek a pletykák az esetleges klubváltásról. A 25 éves labdarúgó ugyanis hiába küzdött azért, hogy alapemberré váljon Arne Slot vezetőedzőnél. Megegyezés azonban a téli piac zárása előtt nem történt, a középpályás maradt Liverpoolban, nyáron pedig újabb reményt adott neki, hogy Andoni Iraola vette át a csapat irányítását. Sőt, végigjátszotta az amerikai turnét – a Sunderland, a Wrexham és a Leeds United ellen is pályára lépett –, mielőtt eltűnt a keretből.

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones esete Szoboszlai Dominik és Curtis Jones a Wrexham elleni mérkőzés lefújása után kerültek a reflektorfénybe. Állítólag azért, mert az angol labdarúgó nehezményezte, hogy a magyar középpályás lecserélése után Kosztasz Cimíkasznak adta a csapatkapitányi karszalagot, nem pedig neki. Szoboszlai az eset után úgy fogalmazott, vita nem történt, csak megbeszéltek valamit a pályán, amit legközelebb az öltözőben fognak. A Leeds ellen pedig, amikor a magyar válogatott labdarúgót lecserélték, már Jones kapta meg a karszalagot.

Curtis Jones először a Monaco ellen találkozót hagyta ki, a klub közleménye szerint csípőgondok miatt óvatosságból nem játszott. Vasárnap pedig újabb két mérkőzést rendeztek Liverpoolban, először zárt kapuk mögött játszottak a Como ellen az AXA edzőközpontban, majd szurkolók előtt az Anfielden. A 25 éves angol labdarúgó viszont egyiken sem lépett pályára. A klub ezúttal nem hozta nyilvánosságra a hiányzás hivatalos okát, az olasz média pedig kegyes hazugságnak nevezte a korábbi magyarázatot, miszerint a 23 éves játékos megsérült. Ezek azonban egyelőre csak vádak.