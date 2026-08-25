A Bundesligából tavasszal kiesett Wolfsburg a negyedosztályú Altglienicke vendégeként csak tizenegyespárbajban tudta kiharcolni a továbbjutást. Dárdai Bence a 77. percben kapott lehetőséget, amikor a mérkőzés 2-2-es döntetlenre állt. A rendes játékidő hátralévő részében már nem változott az eredmény, így következhetett a hosszabbítás. Az Altglienicke a ráadásban ismét előnybe került, a Wolfsburg azonban újra egyenlített, a továbbjutásról végül a büntetők döntöttek a vendégek javára.

Dárdai Bence tíz hónap kihagyás után tért vissza

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Dárdai Bence visszatért

A mérkőzés különösen fontos volt Dárdai Bence számára, aki komoly sérülés után tért vissza. A 20 éves magyar futballista tavaly ősszel szenvedett keresztszalag-szakadást, majd térdműtéten és hosszú rehabilitáción esett át. Ezt megelőzően legutóbb október 28-án szerepelt a Wolfsburgban, akkor szintén a Német Kupában lépett pályára.

A visszatérés így tíz hónap után következett be,

ami komoly mérföldkő lehet Dárdai Pál legkisebb fiának pályafutásában. A magyar válogatott szempontjából is örömteli fejlemény, hogy a középpályás újra tétmérkőzéseken bizonyíthat és formába lendülhet.

Dárdai Bence visszanyerte az önbizalmát

„Már nincs bennem félsz. Bízom a testemben, az izmaim rendben vannak. Persze az első csapatedzés előtt izgultam.

Furcsa érzés volt ennyi idő után újra belemenni a párharcokba, de minden egyes ütközéssel egy kicsit több lett az önbizalmam”

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Dárdai.

A Német Kupa első fordulójában több magyar érdekeltségű csapat is továbbjutott. Az RB Leipzig, amelyben Willi Orbán gólt is szerzett, valamint a Dárdai Mártont foglalkoztató Hertha BSC is ott lesz a legjobb 32 között. Schäfer András együttese, az Union Berlin szintén sikerrel vette az első akadályt. A Greuther Fürth ugyanakkor kiesett, annak ellenére, hogy Keresztes Krisztián 75 percet játszott.