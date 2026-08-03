A 28 éves Etienne Amenyidót az Újpest első nyári igazolásaként szerződtette Dárdai Pál, a csapat sportigazgatója. A togói támadó a németországi Herfordban született, majd a Borussia Dortmund akadémiáján nevelkedett, ahol fiatalként a második csapatig jutott.
Ezt követően Hollandiában, a Venlónál, majd ismét Németországban, az Osnabrücknél és a St. Paulinál is játszott. Utóbbi csapatával ráadásul bajnoki címet nyert a német másodosztályban a 2023/24-es szezonban.
Dárdai Pál elmondta, miért hozta Újpestre Etienne Amenyidót
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Etienne Amenyido mindössze 182 percet játszott a Bundesliga 2-ben abban a szezonban, amikor a St. Paulival kiharcolta a feljutást, ám az élvonalba már nem követte csapatát.
A togói támadó 2024 nyarán nem hosszabbította meg lejárt szerződését, így a több játéklehetőség reményében a szintén a német másodosztályban szereplő Preußen Münsterhez igazolt.
Amenyido az előző két szezonban összesen 45 mérkőzésen lépett pályára a Münster színeiben, ezeken hat gólt szerzett és két gólpasszt adott. A csapat azonban az előző idény végén kiesett a Bundesliga 2-ből, így a togói támadó ezúttal sem hosszabbította meg lejárt szerződését, hanem új kihívásokat keresett – így vezetett Újpestre az útja.
Korábban is elmondtam, olyan játékosokra van szükségünk, akik intenzitást és mentalitást hoznak, amikor pályára lépnek. Etienne érkezésével a támadósorban ezek az erények még hangsúlyosabban lesznek jelen”
– mondta a támadó szerződtetése után Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója, aki a Hertha BSC-nél töltött időszaka alatt testközelből láthatta, mire képes Etienne Amenyido.
Érdekesség, hogy Amenyido 2023. szeptember 30-án a St. Pauli játékosaként pályára lépett a Hertha BSC otthonában 2–1-re megnyert mérkőzésen, amikor a berlini csapat vezetőedzője még Dárdai volt.
A togói támadó ezt követően még háromszor lépett pályára a Hertha ellen a Bundesliga 2-ben, ezeken a mérkőzéseken egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.
„Örülök, hogy Újpesten folytathatom, mert láttam, hogy remek körülmények, komoly célok és Dárdai Pál személyében egy elhivatott sportigazgató vár rám. Alig várom, hogy elkezdjük a munkát, és végre elkezdődjön a szezon” – ezek voltak az Újpest új igazolásának első szavai.
A támadó az OTP Bank Liga nyitófordulójában még csak csereként kapott lehetőséget Nyíregyházán, a Debrecen elleni találkozón azonban már főszereplővé lépett elő.
„A keretet nagyon szépen átalakítottuk. Az volt a mottónk, hogy intenzitás és mentalitás. Ezt tudjuk elmondani mindenkiről, aki itt van” – mondta a szezonkezdet előtt Dárdai a Nemzeti Sportnak adott interjúban.
A szurkolói ankéton valaki azért morgott, mert nem mondtam, hogy bajnoki címért harcolunk. Olyan is volt, aki azt is soknak tartotta, hogy a legjobb négy közé vártam a csapatot. Az előző szezonban a Fradi teljesen jogosan eltángált minket, a Puskás Akadémia pedig átszaladt rajtunk. Nem tudtuk felvenni ezekkel a csapatokkal a versenyt, ez pedig visszavetette a kezdetben pozitív hangulatot, de én ezt nem is bánom. Így mindenki felkapta a fejét arra, amit már korábban is mondtam: hogy nagyon el vagyunk maradva. Ennek az lett az eredménye, hogy szépen lassan összeállt, kit kire cseréltünk le”
– vélekedett az Újpest sportigazgatója.
Dárdai Pál azt is hangsúlyozta, hogy a külföldről érkezett légiósok esetében fontos szempont volt számára, hogy mindegyikük rendelkezzen valamilyen extra kvalitással.
Etienne Amenyido és Arne Maier azért vannak itt, mert tisztában vannak vele, hogyan kell presszingelni. Tudják, mi az a magas presszing, a középpályás presszing, és tudják, mi az a visszatámadás. A játék tempóját is képesek irányítani, a fiataloknak pedig lesniük kell őket, és eltanulni tőlük”
– fogalmazott Dárdai, aki elmondta, hogy a togói játékos 25 mérkőzésnél többet biztosan nem fog játszani a szezonban, mert igazi sprinter, akinek ebből adódóan korábban is voltak sérülései.
Amenyido a vasárnapi mérkőzésen gyönyörű gólt lőtt a Debrecennek, ezt követően pedig a bal szélről felsprintelve tökéletes labdát készített le Horváth Krisztofernek. A második félidő elején egy újabb sprint után ismét gólhelyzetbe hozta a magyar válogatott támadót, aki értékesítette a lehetőséget.
A 28 éves togói válogatott támadó felnőtt-pályafutása során mindössze 24 gólt szerzett, így korántsem lehet azt állítani, hogy vérbeli gólvágó érkezett Újpestre. Dárdai Pál azonban pontosan tudja, mire lehet használni Amenyidót, aki a Debrecen elleni mérkőzésen már meg is mutatta, milyen értéket képvisel a csapat számára.
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