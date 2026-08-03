A 28 éves Etienne Amenyidót az Újpest első nyári igazolásaként szerződtette Dárdai Pál, a csapat sportigazgatója. A togói támadó a németországi Herfordban született, majd a Borussia Dortmund akadémiáján nevelkedett, ahol fiatalként a második csapatig jutott.

A togói Etienne Amenyidót Dárdai Pál hozta Újpestre

Fotó: ujpestfc.hu

Ezt követően Hollandiában, a Venlónál, majd ismét Németországban, az Osnabrücknél és a St. Paulinál is játszott. Utóbbi csapatával ráadásul bajnoki címet nyert a német másodosztályban a 2023/24-es szezonban.

Dárdai Pál elmondta, miért hozta Újpestre Etienne Amenyidót

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Etienne Amenyido mindössze 182 percet játszott a Bundesliga 2-ben abban a szezonban, amikor a St. Paulival kiharcolta a feljutást, ám az élvonalba már nem követte csapatát.

A togói támadó 2024 nyarán nem hosszabbította meg lejárt szerződését, így a több játéklehetőség reményében a szintén a német másodosztályban szereplő Preußen Münsterhez igazolt.

Amenyido az előző két szezonban összesen 45 mérkőzésen lépett pályára a Münster színeiben, ezeken hat gólt szerzett és két gólpasszt adott. A csapat azonban az előző idény végén kiesett a Bundesliga 2-ből, így a togói támadó ezúttal sem hosszabbította meg lejárt szerződését, hanem új kihívásokat keresett – így vezetett Újpestre az útja.

Korábban is elmondtam, olyan játékosokra van szükségünk, akik intenzitást és mentalitást hoznak, amikor pályára lépnek. Etienne érkezésével a támadósorban ezek az erények még hangsúlyosabban lesznek jelen”

– mondta a támadó szerződtetése után Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója, aki a Hertha BSC-nél töltött időszaka alatt testközelből láthatta, mire képes Etienne Amenyido.

Érdekesség, hogy Amenyido 2023. szeptember 30-án a St. Pauli játékosaként pályára lépett a Hertha BSC otthonában 2–1-re megnyert mérkőzésen, amikor a berlini csapat vezetőedzője még Dárdai volt.

Etienne Amenyido a német másodosztályból érkezett Újpestre

Fotó: Jan Fromme / dpa Picture-Alliance via AFP

A togói támadó ezt követően még háromszor lépett pályára a Hertha ellen a Bundesliga 2-ben, ezeken a mérkőzéseken egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„Örülök, hogy Újpesten folytathatom, mert láttam, hogy remek körülmények, komoly célok és Dárdai Pál személyében egy elhivatott sportigazgató vár rám. Alig várom, hogy elkezdjük a munkát, és végre elkezdődjön a szezon” – ezek voltak az Újpest új igazolásának első szavai.