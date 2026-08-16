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A labdarúgó NB I negyedik fordulójában Dzsudzsák Balázsék a címvédőt fogadták. A Debrecen-ETO mérkőzés nagy csatát hozott, és végül 1-1-es döntetlennel ért véget.

A Debrecen nem kezdte túl jól a bajnokságot, bár az első két fordulóban elszenvedett vereségek után le tudta győzni a Nyíregyházát egy botránnyal véget ért meccsen. A címvédő Győr egy sikerrel és egy döntetlennel rajtolt, abban viszont hasonlít riválisához, hogy európai kupaszereplését már nem folytathatja.

A Debrecent a dán Köbenhavn ejtette ki a Konferencia-ligából
A Debrecent a dán Köbenhavn ejtette ki a Konferencia-ligából
Fotó: Martin Sylvest/Martinsylvest/Ritzau Scanpix

Debrecen-ETO: 1-1

A mérkőzés első félidejében mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, Dzsudzsák többször is remek labdákkal hozta helyzetbe a társait, ám a ziccerek kimaradtak. A szünet előtt az ETO szerzett vezetést, Stefulj beadása után Gavric lőtt 10 méterről a bal alsó sarokba. A gólt megelőzően úgy tűnhetett, kinn volt a labda, ám a VAR-vizsgálat után az a döntés született, hogy a vendégek találata szabályos körülmények között esett.

A DVSC egyenlíteni tudott a szünet után. Dzsudzsák Batikhoz emelt, aki Szendreihez fejelte a labdát, ő visszapasszolt Guerrerónak, a védő pedig hat méterről a bal felsőbe bombázott. A 74. percben Dzsudzsák szöglete után a kapu torkából szabadítottak fel a győriek, majd nem sokkal később újabb nagy helyzetet úszott meg az ETO. 

A feszült hangulatú csata a hajrában végig izgalmas volt, azonban újabb gól nem esett, a meccs 1-1-es döntetlennel ért véget.

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