Dzsudzsák Balázsékra komoly kihívás vár a Konferencia-liga selejtezőjében, hiszen a 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes FC Köbenhavn ellen kellene kivívniuk a továbbjutást. A párharc első mérkőzését csütörtök este 19 órától rendezik Debrecenben, de az előzetesen esélyesebbnek tartott koppenhágai csapatnak is van mitől tartania, ugyanis embert próbáló körülmények várnak majd a játékosokra.

A Dzsudzsák Balázs vezette Debrecen az FC Köbenhavn ellen lép pályára csütörtökön

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

A Debrecen ellenfelénél a pokoli hőségtől tartanak

A dán együttes vezetőedzője, Bo Svensson a mérkőzés előtt a várható nehézségekről beszélt. A tréner nem kertelt, szerinte a Magyarországon tartóssá vált kánikula gondot okozhat majd a játékosainak.

Kemény meccsre számítok, nehéz körülmények között. Állítólag 35 fok felett lesz a hőmérséklet a mérkőzésen, ami némi kihívást jelent majd. Nehéz sprintelni a hőségben. Sok energiát igényel,

ha 35 fok van, szóval erre oda kell figyelnünk. Meg kell tapasztalnunk, milyen tempóban lehet játszani a meccset, de nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen hőmérsékletben egyik pillanatról a másikra könnyű volna felpörgetni az iramot” – mondta a dán csapat edzője, akinek a játékosai nincsenek hozzászokva az ilyen magas hőmérséklethez.

Bo Svensson nehéz meccsre számít a Debrecen ellen

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Svensson megemlítette, hogy a Debrecen nem kezdte jól a magyar bajnokságot, ám emiatt veszélyes csapat lehet, mert szeretne bizonyítani és javítani rossz formáján.

A DVSC-t még két kör választja el a főtáblától, de ugyanez érvényes az NB I címvédőjére, az ETO-ra is.

A győriek a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában a lett Riga FC ellen harcolhatják ki a továbbjutást. A két magyar együttes párharcának első mérkőzését egyaránt csütörtökön rendezik, a visszavágóra augusztus 13-án kerül sor. Amíg a Debrecen hazai pályán kezd és a második meccset idegenben vívja, addig az ETO esetében fordított a sorrend.