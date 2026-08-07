A 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes FC Köbenhavn csapatánál a Debrecen elleni mérkőzés előtt Bo Svensson vezetőedző tartott a hőségtől, ám végül csapata sikeresen megküzdött a körülményekkel, és magabiztos 3-0-s győzelmet aratott. Dzsudzsák Balázsék ezzel a kiesés szélére sodródtak a Konferencia-ligában, a továbbjutáshoz hatalmas bravúrra lesz szükségük idegenben.

A Debrecennek minimális esélye maradt a továbbjutásra

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

A Debrecen-Köbenhavn meccs miatt őrjöngtek a dán szurkolók

A magyar csapatnál a mérkőzés után a pontrúgásokat emelték ki, mint a vereség egyik fő okát, a dán együttes vezetőedzője pedig úgy vélte, csapata nem engedett teret az ellenfélnek, és megérdemelten nyert kapott gól nélkül.

A Köbenhavnnál a győzelem ellenére nem teljes az elégedettség, a klubnak a találkozó után elnézést kellett kérnie a dühös szurkolóktól. A dán csapat hivatalos videóplatformján élőben lehetett követni a mérkőzést, ám a streaming pocsék minőségű volt. Több felhasználónak problémái adódtak a bejelentkezéssel, a közvetítés során többször elment a hang, a kapcsolat rendkívül gyenge volt.

„Annak ellenére, hogy a mérkőzés előtti napon és azt megelőzően számos jóváhagyott tesztet végeztek,

az FC Köbenhavn Debreceni VSC elleni idegenbeli mérkőzésének közvetítése frusztráló élmény volt azok számára, akik élőben várták a közvetítést Magyarországról.

Sajnos a mérkőzésről érkező jel nagyon instabil volt a meccs kezdetekor, és a helyi szolgáltatók sem tudták csatlakoztatni a dán kommentársávot” – magyarázkodott közleményében a klub.

F.C. København er meget ærgerlige over problemerne med aftenens streaming og beklager det frustrerende forløb. Vi vil nu evaluere forløbet og kræve en redegørelse fra udbyderne. #fcklive https://t.co/NmLA7few8b — F.C. København (@FCKobenhavn) August 6, 2026

„Az instabil jel miatt újra és újra újra be kellett tölteni az oldalt a meccs folytatásához, és amikor a bejelentkezési rendszer túlterheltté vált, a felhasználók azt tapasztalták, hogy kijelentkeztették őket anélkül, hogy újra be tudtak volna lépni az oldalra. Az FC Köbenhavn felháborodott az incidens miatt, és sajnálja a frusztráló eljárást. Értékelni fogjuk a folyamatot, és magyarázatot követelünk a szolgáltatóktól” – tette hozzá közleményében a dán egyesület.

A Debrecen-Köbenhavn párharc visszavágóját augusztus 12-én, 18 órától rendezik a koppenhágai Parken Stadionban.