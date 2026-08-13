Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében az FC Köbenhavn kettős győzelemmel búcsúztatta a DVSC-t. A 3-0-ra megnyert első meccs után a dán csapat hazai pályán 5-1-es győzelmet aratott a Debrecen felett, a mérkőzés után a koppenhágai klub magyar játékosa, Markgráf Ákos is nyilatkozott.

A visszavágón sem adtak esélyt a dánok az NB I-es csapatnak. Az FC Köbenhavn-Debrecen párharc második felvonása egyoldalú küzdelmet hozott, a koppenhágai együttes 8-1-es összesítéssel jutott be a playoff-körbe a Konferencia-ligában. A mérkőzésen a klub magyar játékosa, az Újpesttől igazolt Markgráf Ákos is bemutatkozott, a 21 éves védőről a dán sajtó elismerő szavakat írt.

Az FC Köbenhavn-Debrecen mérkőzésen Markgráf Ákos jól játszott
Az FC Köbenhavn-Debrecen mérkőzésen Markgráf Ákos jól játszott
Fotó: Martin Sylvest/Martinsylvest/Ritzau Scanpix

Az FC Köbenhavn-Debrecen meccsen mutatkozott be Markgráf Ákos

Az egyszeres magyar válogatott hátvédet Bo Svensson vezetőedző is megdicsérte, a továbbjutás után a meccs egyik legjobbja elégedetten nyilatkozott.

„Vannak olyan területek, ahol fejlődnöm kell, és erről beszélni fogok az edzővel, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian csak egyre jobbak leszünk. 

Egy kicsit fáradt vagyok, mert úgy 20 napja nem játszottam, de ez van. 

Holnap lesz egy kis könnyű edzésünk, aztán mindenki készen áll a hétvégére” – értékelt Markgráf a lefújást követően.

Markgráf nem lepődött meg; pofán vágták a Debrecent

A dán sajtó a Debrecen gólszerzőjéről, Dzsudzsák Balázsról is említést tett, kiemelve, hogy a csapatkapitány még 2009-ben a PSV játékosaként is gólt szerzett a Parken Stadionban a Köbenhavn ellen. 

A mérkőzés kapcsán egyébként nem finomkodtak a skandinávok, a végeredményt úgy jellemezték, hogy rendesen pofán vágták a Debrecent.

Markgráf szerint is megérdemelt a továbbjutás, a magyar játékos nem is lepődött meg a kiütéses sikeren.

Tulajdonképpen nem vagyok meglepve. Őszintén szólva jelenleg nincsenek jó formában” 

– szögezte le a 21 éves játékos.

A Debrecen számára véget ért az európai kupaszereplés, az FC Köbenhavn ellenfélre vár a következő körben, siker esetén pedig főtáblára jut.

  • Kapcsolódó cikkek
Újabb bizonyíték került elő: a Debrecen-Nyíregyháza meccsen botrányos döntés született – videó
Kitört a felháborodás, a dánok elnézést kértek a Debrecen elleni kupameccs után
Nincs veszve semmi? A háromgólos vereség után is bizakodnak Debrecenben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!