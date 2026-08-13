A visszavágón sem adtak esélyt a dánok az NB I-es csapatnak. Az FC Köbenhavn-Debrecen párharc második felvonása egyoldalú küzdelmet hozott, a koppenhágai együttes 8-1-es összesítéssel jutott be a playoff-körbe a Konferencia-ligában. A mérkőzésen a klub magyar játékosa, az Újpesttől igazolt Markgráf Ákos is bemutatkozott, a 21 éves védőről a dán sajtó elismerő szavakat írt.

Az FC Köbenhavn-Debrecen mérkőzésen Markgráf Ákos jól játszott

Fotó: Martin Sylvest/Martinsylvest/Ritzau Scanpix

Az FC Köbenhavn-Debrecen meccsen mutatkozott be Markgráf Ákos

Az egyszeres magyar válogatott hátvédet Bo Svensson vezetőedző is megdicsérte, a továbbjutás után a meccs egyik legjobbja elégedetten nyilatkozott.

„Vannak olyan területek, ahol fejlődnöm kell, és erről beszélni fogok az edzővel, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian csak egyre jobbak leszünk.

Egy kicsit fáradt vagyok, mert úgy 20 napja nem játszottam, de ez van.

Holnap lesz egy kis könnyű edzésünk, aztán mindenki készen áll a hétvégére” – értékelt Markgráf a lefújást követően.

To mål af Elyounoussi og Cornelius samt et af Král sikrede en 5-1-sejr i Parken - og avancement til playoff. Torsdag afgøres det hvem vi møder - læs her om foreløbig billetinfo #fcklive https://t.co/m1RbwHForz — F.C. København (@FCKobenhavn) August 12, 2026

Markgráf nem lepődött meg; pofán vágták a Debrecent

A dán sajtó a Debrecen gólszerzőjéről, Dzsudzsák Balázsról is említést tett, kiemelve, hogy a csapatkapitány még 2009-ben a PSV játékosaként is gólt szerzett a Parken Stadionban a Köbenhavn ellen.

A mérkőzés kapcsán egyébként nem finomkodtak a skandinávok, a végeredményt úgy jellemezték, hogy rendesen pofán vágták a Debrecent.

Markgráf szerint is megérdemelt a továbbjutás, a magyar játékos nem is lepődött meg a kiütéses sikeren.

Tulajdonképpen nem vagyok meglepve. Őszintén szólva jelenleg nincsenek jó formában”

– szögezte le a 21 éves játékos.

A Debrecen számára véget ért az európai kupaszereplés, az FC Köbenhavn ellenfélre vár a következő körben, siker esetén pedig főtáblára jut.