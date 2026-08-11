A Debrecen Dzsudzsák Balázs pályafutása első fejesgóljával győzte le 1-0-ra a Nyíregyházát az NB I harmadik fordulójának keleti rangadóján. Temesvári Attila a 92. percben begyűjtötte második sárga lapját, így a találkozót emberhátrányban fejezte be a Szpari, amelynek vezetőedzője, a bírónak nekirontó Bódog Tamás is piros lapot kapott.

A Debrecen-Nyíregyháza meccsen Bódog Tamást is kiállították

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Debrecen-Nyíregyháza: nem csitulnak a kedélyek

A Nyíregyháza edzője amiatt is dühöngött, hogy Temesvárit Batik Bence megütötte, az eset után mégis ő kapott sárgát, holott a DVSC futballistáját ki lehetett volna állítani. „Azért állított ki, mert megkérdeztem, miért nem adott piros lapot tiszta ütésért, miért állította ki az emberemet, miért adott neki sárga lapot, amikor őt ütik meg” – vonta kérdőre Rúsz Márton játékvezetőt Bódog, a Nyíregyházánál pedig azóta sem tértek napirendre az eset fölött.

A klub a honlapján ecsetelte a történteket, vonatkozó cikkében egy felvételre hivatkozott, mely során látható, hogy Batik nem csupán lekönyökölte, hanem előtte még meg is rúgta Temesvárit. Az egymással összeakaszkodó játékosok közül mindketten sárgát kaptak, a Szpari pedig azt sérelmezte, hogy Batiknak pirosat kellett volna adni, ám ez elmaradt.

Nyíregyháza-Debrecen: a bíró rossz döntést hozott?

„A párharc során a DVSC játékosa előbb bele is rúg Temesvári Attila lábába, majd ezt követően megüti.

Kérdés, hogy Rúsz Márton az esetnél kért-e VAR vizsgálatot, látott-e mindent?”

– tette fel a kérdést az NB I-es klub, amely cikkében azt is hozzáfűzte, hogy Temesvári későbbi második sárga lapja is bőven vitatható volt.

Három forduló után a Nyíregyháza egy győzelemmel és két vereséggel a tabella kilencedik helyét fogalja el, míg a Debrecen ugyancsak három pontot gyűjtve a nyolcadik.