Jelentősen nagyobb erőfelmérő várt a DVSC-re a Konferencia-ligában, a magyar csapatra az örmény Pjunyik Jereván búcsúztatása után a dán FC Köbenhavn várt a selejtező harmadik fordulójában. Nem elég, hogy elképesztő hőség várta a csapatokat a Nagyerdőben, a debrecenieknek a bajnoki forma is óva intő jel volt, hiszen a Puskás Akadémia és az Újpest is legyőzte a gárdát, amely így két vereséggel indította az új idényt.

Dzsudzsák Balázs a meccs előtt még jókedvű volt, később már nem volt oka az örömre a DVSC csapatkapitányának

Fotó: dvsc.hu

Nehéz helyzetben a DVSC

Gert Remmel együttese ehhez képest meglepően jól kezdett a 16-szoros dán aranyérmes ellen – amelynek kispadján már ott ült az Újpesttől szerződtetett Markgráf Ákos –, a sérülésekkel sújtott magyar csapat több ígéretes lehetőséget is kialakított a találkozó elején, ám ezek hol a blokkban akadtak el, hol a debreceni játékosok voltak pontatlanok.

A dánok szinte teljesen veszélytelenek voltak Plamen Andreev kapujára, már csak ezért is érte derült égből villámcsapásként a hazaiakat, hogy az ellenfél szerezte meg a vezetést: a 21. percben egy jobb oldalról érkező szögletet követően Gabriel Pereira fejelt az ötösről a kapu bal oldalába (0–1).

Az első kapott gól a nemzetközi kupaidényben jól láthatóan megzavarta a DVSC-t, amely szűk negyedóra elteltével ismét kapitulált. Ezúttal egy balról érkező sarokrúgás után fejelte középre a hosszúnál érkező Köbenhavn-játékos, Sohan Baldoni pedig éppen Robert Silva elé tisztázott, aki 12 méterről kissé szerencsésen talált a kapuba: a földről felfelé pattanó lövésébe még Lang Ádám is beleért, így került a labda a bal alsó sarokba (0–2).

A fordulás után már többet próbálkozott ellenfelénél a DVSC, azonban így is a dánok voltak a veszélyesebbek, s a ráadásban harmadszor is betalált szöglet után Andreas Cornelius révén (0–3). A Debrecennek pokolian nehéz dolga lesz a jövő szerdai, koppenhágai visszavágón, hacsak nem történik csoda, Dzsudzsákék búcsúznak az európai kupaporondtól.

A másik csütörtöki, magyar érdekeltségű mérkőzésen az ETO FC 1–0-ra kikapott a lett FC Riga vendégeként.