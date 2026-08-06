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A Debrecen 3–0-ra kikapott a dán FC Köbenhavntől a Konferencia-liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén, így gyakorlatilag reménytelen helyzetbe került a továbbjutás szempontjából. Az értékelés során azt emelték ki a DVSC részéről, hogy az ellenfél sokkal jobb volt a pontrúgásokat tekintve.

Nehéz vitatkozni a DVSC vezetőedzőjével és játékosaival: a Köbenhavn mindhárom gólját szöglet után szerezte, ezzel olyan előnyt harcolt ki, amelynek ledolgozása lehetetlen feladatnak tűnik a jövő szerdai, koppenhágai visszavágón.

Gert Remmel is tudja, a pontrúgásoknál nagyot hibázott a DVSC
Gert Remmel is tudja, a pontrúgásoknál nagyot hibázott a DVSC
Fotó: haon.hu

A pontrúgások okozták a DVSC vesztét

Ezt a mérkőzést a pontrúgások miatt veszítettük el, hiszen három gólt kaptunk belőlük. Nekünk is voltak pontrúgásaink, de egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, nem igazán szoktunk ilyen mérkőzéseket játszani a magyar bajnokságban. Ha összességében nézem, nem voltunk olyan rosszak, a labdával jól bántunk, de a pontrúgások döntöttek

– értékelt a debrecenieket irányító Gert Remmel az M4 Sportnak.

Az észt szakember hozzátette, a visszavágón gólokat kell szerezniük, növelniük kell a tizenhatoson belüli hatékonyságukat, és a támadásoknál jobb megoldásokat kell választaniuk, hogy eredményesebbek legyenek.

Lang Ádám úgy látta, a mezőnyben rendben volt minden, de a gólok könnyen jöttek, ez pedig rosszul hatott rájuk, és nem tudtak mérkőzés közben váltani.

„A pontrúgásokban eddig erősek voltunk, most viszont háromból három gólt kaptunk. Olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek. Van egy nagyon jó centerük, aki erős, jól ugrik fel, nehéz ellene játszani. Ha az összképet nézem, hiába birtokoltuk a labdát, voltak ígéretes szituációink, ennek nem lett meg az eredménye, mert a végjátékba sok pontatlanság csúszott” – mondta a 70-szeres válogatott védő.

Az előző fordulóban látványos gólt szerző Cibla Flórián szerint azért nem sikerült a kapuba találniuk, mert egy kicsit jobban kellett volna koncentrálniuk az ellenfél kapuja előtt.

„Nem voltunk ma szerencsések, mert ami nekik befelé pattant, az nekünk kifelé pattant – mondta a 21 esztendős játékos, aki szerint még meg lehet fordítani ezt a párharcot, de ahhoz mindenki részéről teljes odaadásra lesz szükség. – Ha a mainál egy kicsit gyorsabban játszunk és jobban koncentrálunk, akkor hatékonyak lehetünk, és meg is verhetjük őket.”

A párharc győztese a finn Inter Turku és a liechtensteini Vaduz győztesével küzdhet meg a Konferencia-liga-főtáblára kerülésért.

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