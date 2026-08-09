Keleti rangadó várt a DVSC-re, amely két forduló után egyedüli csapatként pont nélkül állt az NB I-ben, ráadásul hét közben az FC Köbenhavn elleni Konferencia-liga-selejtező első meccsét is elbukta. A javításra tökéletes alkalmat kínált a Nyíregyháza elleni meccs, a debrecenieknek egyébként is hagyományosan jól megy otthon a nagy rivális ellen, amely a vasárnapit megelőző 14 vendégszerepléséből tízet elveszített a DVSC ellen.

Dzsudzsák Balázs döntött a DVSC javára

Fotó: Derecsényi István/dvsc.hu

Dzsudzsák a DVSC nyerőembere

A tiszta fehérben futballozó hazaiak, ha nem is sokkal, de veszélyesebbek voltak az első félidőben, igazán nagy helyzetet azonban egyik csapat sem tudott kialakítani a szünetet megelőzően. A fordulás után már megtört a jég, az 54. percben egy bal oldalról érkező beadásra Dzsudzsák Balázs érkezett remek ütemben, és a kimozduló kapust megelőzve négy méterről a kapuba fejelt (1–0). A debreceni csapatkapitány negyedszer volt eredményes pályafutása során a Nyíregyháza ellen.

A vendégek nem adták fel, Babunszki lövésénél a bevetődve blokkoló Guerrerónak kellett óriásit mentenie, majd néhány perccel később a csereként beállt Hős találta el a lécet szabadrúgásból. A Debrecen túlélte a rohamokat az utolsó percekben Temesvári Attila kiállítása miatt már emberhátrányban futballozó vendégekkel szemben, és végül megszerezte az első pontjait az új bajnoki idényben, míg a Nyíregyháza elszenvedte a második vereségét is. A Loki sikere egyben azt jelenti, hogy az eggyel kevesebb meccset játszó Ferencváros visszacsúszott a bajnokság utolsó helyére.

A DVSC szerdán játssza a Köbenhavn elleni visszavágót, majd vasárnap a címvédő ETO FC-t fogadja. A Nyíregyháza szombaton a Kisvárdát látja vendégül.