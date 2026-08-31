Takács Péter tavasszal a már biztos kieső DVTK csapatát még az NB I utolsó három fordulójára vette át, majd kinevezték erre a szezonra is, a visszajutást célul kitűző együttes élére. Az új idény első bajnokiját még megnyerte a Diósgyőr, ám a második fordulóban 4-0-ra kikapott Soroksáron. A vereség után a tréner kiállt a szurkolók elé, és keményen fogalmazott. „Amíg én vagyok az edző, addig ebben a mezben csak olyan játékosok lesznek, akik meg fognak dögleni ezért a címerért” – mondta Takács, ám azóta csak rosszabb lett a helyzet a klub háza táján.

Takács Péter és a DVTK nehéz helyzetbe került

Fotó: dvtk.eu

A DVTK edzője megint kifakadt

A Soroksár elleni vereség óta egy döntetlen és két vereség a miskolciak mérlege az NB II-ben. Az 5. fordulóban a Tiszakécske ellen kaptak ki 4-1-re, melyet követően Takács nem kertelt. „Szégyent hoztunk a mezre és a városra egyaránt. Az önbecsülésünket teljes mértékben a föld alá temettük” – mondta a csapatáról, amelynek a helyzete egy cseppet sem javult azóta. A BVSC-Zugló 70 év után győzte le az NB II-ben újra a Diósgyőrt, az újabb kudarc után Takács összetörten nyilatkozott.

Olyan mentális kútban van nálunk jó pár játékos, amit nagyon nehéz átbillenteni,

úgy pedig pláne, hogy egyetlen egyszer sem tudtuk megszerezni a vezetést. Minden meccs előtt belelkesítem a játékosokat, ezt a hetet is mentális coach-al indítottuk, de én magam is pszichológusként próbálok hatni rájuk, egyelőre az látszik, hogy ez kevés, pedig már mindennel próbálkozok. Ennél a klubnál van menny és van a pokol, mi utóbbiban vagyunk, már jó régóta, és most karaktert mutatni a pályán ebben a helyzetben nagyon nehéz” – nyilatkozta elkeseredetten a diósgyőriek edzője a DVTK-BVSC-Zugló meccs után.

Gróf Dávid ismét nagyot hibázott, a DVTK megint kikapott

Fotó: dvtk.eu

Takács Péter: Azt sem tudtam, mennyi a fizetésem

Az ezer sebből vérző DVTK-ban a Fraditól érezett Gróf Dávid sem kapta el még a fonalat. A rutinos kapus hibát hibára halmoz, de természetesen nem lehet csak az ő nyakába varrni a vereségeket. Takács igyekezett is magára vállalni a felelősséget, elmondása szerint félre fog állni az útból, ha úgy érzi, ő az akadály.