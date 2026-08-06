A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében egy igazi nagyágyú került a Debrecen útjába. A 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes FC Köbenhavn az elmúlt években többször is szerepelt a nemzetközi porondon, így előzetesen kőkemény kihívás vár Dzsudzsák Balázsékra. A koppenhágai klub a 2023/2024-es BL-szezonban a Bayern München, a Galatasaray és a Manchester United társaságában jutott tovább a csoportkörből, de az utóbbi időszakban mutatott formája is meggyőzőnek tűnik. A Dzsudzsák vezette DVSC-nek óriási bravúrra lesz szüksége a továbbjutáshoz, a csapatkapitány számára pedig különösen nagy jelentőséggel bír a Debrecen-Köbenhavn (csütörtök, 19 óra) párharc.

A 39 éves Dzsudzsák Balázs vezérletével bravúrra készül a Debrecen a Köbenhavn ellen

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

Dzsudzsák Balázsék két lépésnyire a főtáblától

A Debrecen legutóbb a 2010/2011-es szezonban szerepelt európai kupasorozat főtábláján, amikor az Európa-liga csoportkörébe jutott be – a Loki végül öt vereséggel és egy győzelemmel zárt a kvartett utolsó helyén. Érdekesség, hogy Dzsudzsák Balázs akkori klubja, a holland PSV Eindhoven is a csoportellenfelek között szerepelt, a magyar játékos mindkét megnyert meccsen pályára lépett volt csapata ellen.

Dzsudzsák mindkét mérkőzést végigjátszotta, ráadásul a magyarországi (2-1) és a hollandiai (3-0) összecsapáson is egy-egy gólpasszal

járult hozzá az eindhoveniek sikeréhez.

A DVSC 16 év után juthat nemzetközi kupasorozat főtábájára, igaz, a Konferencia-liga alapszakaszától jelenleg két lépésnyire van. Amennyiben a hajdúságiaknak sikerülne kiejteniük a Köbenhavnt, a playoff-körben az Inter Turku (finn)-Vaduz (liechtensteini) párharc győztesével játszhatnának.

Dzsudzsák Balázsék az előző körben az örmény Pjunyik Jereván csapatát búcsúztatták

Fotó: facebook.com/dvscfoci

Dzsudzsák Balázs a BL-ben is szerepelt

Ami a válogatottsági rekorder Dzsudzsákot illeti, a Debrecen kapitánya a Lokival még nem szerepelt európai kupasorozat főtábláján, a PSV Eindhovennel és a Dinamo Moszkvával viszont igen. A 39 éves középpályás a holland csapattal gyűjtötte a legtöbb nemzetközi tapasztalatot, ugyanis egy alkalommal a Bajnokok Ligája, kétszer az Európa-liga, egyszer pedig annak jogelődje, az UEFA-kupa főtábláján szerepelhetett a PSV színeiben.

A BL-ben a 2008/2009-es idényben debütált, a csoportkörben öt meccsen lépett pályára, a Liverpool ellen gólpasszt adott az Anfielden.

Pechjére a PSV öt vereséggel és egy győzelemmel zárta szereplését, így a kieséses szakaszba már nem jutott be.