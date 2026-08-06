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A Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában a Debrecen a dán FC Köbenhavn csapatával mérkőzik meg a továbbjutásért, a párharc első meccsét csütörtökön rendezik a Nagyerdei Stadionban. A hajdúsági klub kemény kihívás előtt áll, Dzsudzsák Balázs pedig pályafutása utolsó nagy dobására készülhet a nemzetközi kupaporondon. A DVSC csapatkapitányának 2027 nyarán jár le a szerződése, így nagy rá az esély, hogy jövőre már nem láthatják ők a szurkolók szeretett csapatuk sikereiért küzdeni.

A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében egy igazi nagyágyú került a Debrecen útjába. A 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes FC Köbenhavn az elmúlt években többször is szerepelt a nemzetközi porondon, így előzetesen kőkemény kihívás vár Dzsudzsák Balázsékra. A koppenhágai klub a 2023/2024-es BL-szezonban a Bayern München, a Galatasaray és a Manchester United társaságában jutott tovább a csoportkörből, de az utóbbi időszakban mutatott formája is meggyőzőnek tűnik. A Dzsudzsák vezette DVSC-nek óriási bravúrra lesz szüksége a továbbjutáshoz, a csapatkapitány számára pedig különösen nagy jelentőséggel bír a Debrecen-Köbenhavn (csütörtök, 19 óra) párharc.

A 39 éves Dzsudzsák Balázs a Debrecen egyik legjobbja volt az első mérkőzésen
A 39 éves Dzsudzsák Balázs vezérletével bravúrra készül a Debrecen a Köbenhavn ellen
Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

Dzsudzsák Balázsék két lépésnyire a főtáblától

A Debrecen legutóbb a 2010/2011-es szezonban szerepelt európai kupasorozat főtábláján, amikor az Európa-liga csoportkörébe jutott be – a Loki végül öt vereséggel és egy győzelemmel zárt a kvartett utolsó helyén. Érdekesség, hogy Dzsudzsák Balázs akkori klubja, a holland PSV Eindhoven is a csoportellenfelek között szerepelt, a magyar játékos mindkét megnyert meccsen pályára lépett volt csapata ellen. 

Dzsudzsák mindkét mérkőzést végigjátszotta, ráadásul a magyarországi (2-1) és a hollandiai (3-0) összecsapáson is egy-egy gólpasszal 

járult hozzá az eindhoveniek sikeréhez.

A DVSC 16 év után juthat nemzetközi kupasorozat főtábájára, igaz, a Konferencia-liga alapszakaszától jelenleg két lépésnyire van. Amennyiben a hajdúságiaknak sikerülne kiejteniük a Köbenhavnt, a playoff-körben az Inter Turku (finn)-Vaduz (liechtensteini) párharc győztesével játszhatnának.

Dzsudzsák Balázsék az előző körben az örmény Pjunyik Jereván csapatát búcsúztatták
Fotó: facebook.com/dvscfoci

Dzsudzsák Balázs a BL-ben is szerepelt

Ami a válogatottsági rekorder Dzsudzsákot illeti, a Debrecen kapitánya a Lokival még nem szerepelt európai kupasorozat főtábláján, a PSV Eindhovennel és a Dinamo Moszkvával viszont igen. A 39 éves középpályás a holland csapattal gyűjtötte a legtöbb nemzetközi tapasztalatot, ugyanis egy alkalommal a Bajnokok Ligája, kétszer az Európa-liga, egyszer pedig annak jogelődje, az UEFA-kupa főtábláján szerepelhetett a PSV színeiben.

A BL-ben a 2008/2009-es idényben debütált, a csoportkörben öt meccsen lépett pályára, a Liverpool ellen gólpasszt adott az Anfielden. 

Pechjére a PSV öt vereséggel és egy győzelemmel zárta szereplését, így a kieséses szakaszba már nem jutott be.

Dzsudzsák Balázs egyetlen szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján
Dzsudzsák Balázs egyetlen szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján
Fotó: ANOEK DE GROOT / AFP

Dzsudzsák az El-ben sok tapasztalatot gyűjtött

BL-főtáblán ezt követően többször már nem szerepelt Dzsudzsák, de a második számú európai kupasorozatban értékes tapasztalatokat gyűjtött. 

Az UEFA-kupában 6, az Európa-ligában pedig összesen 29 mérkőzésen lépett pályára eddigi pályafutása során a Debrecen ikonja, akinek az El-ben 6 gól és 8 gólpassz a mérlege.

Legmesszebb is a PSV-vel jutott Dzsudzsák az említett sorozatokban. A 2007/2008-as évadban az UEFA-kupa egyenes kieséses szakaszában játszott, a csoportkörben azért nem, mert 2008 januárjában igazolt Hollandiába. Az akkor 21 éves szélsővel a soraiban a klub a negyeddöntőig jutott, ahol az olasz Fiorentina állította meg. 

Dzsudzsák a sorozat utódjában, az El-ben is megjárta a negyeddöntőt, 

2011 tavaszán a Benfica ejtette ki a PSV-t.

PSV Eindhoven's Balázs Dzsudzsák celebrates his 2-0 goal against Hamburger SV during their UEFA Europe League football match on February 25, 2010, in Eindhoven. AFP PHOTO/ ANP/ PAUL VREEKER ***NETHERLANDS OUT - BELGIUM OUT*** (Photo by PAUL VREEKER / ANP / AFP)
Dzsudzsák Balázs több gólt is szerzett az El-ben
Fotó: PAUL VREEKER / ANP

Később a Dinamo Moszkvával is ott volt az El-ben Dzsudzsák, az orosz csapattal viszont csak egyetlen szezonban, a 2014/2015-ös évadban jutott főtáblára. A csoportkört száz százalékos mérleggel – többek között a PSV-t is kétszer legyőzve – teljesítette a moszkvai együttes, amelynek a legjobb 16 között az olasz Napoli parancsolt megálljt.

Dzsudzsák Balázs utolsó dobása jöhet?

Ekkor, 2015-ben szerepelt legutóbb európai kupasorozat főtábláján Dzsudzsák, aki 11 éve nem járta meg ezt a magasságot klubszinten. A Debrecen egyelőre messze van a bravúrtól, a szurkolók lélegzetvisszafojtva várják az eseményeket. 

Dzsudzsákra a Köbenhavn ellen is kulcsszerep várhat, azonban a csapatkapitány számára eljöhet a nemzetközi búcsú, 

amennyiben az NB I-es klub nem veszi sikerrel az akadályt.

A 39 éves középpályás idén nyáron egy évvel hosszabbította meg szerződését, de nem biztos, hogy erre egy év múlva is sor kerül majd. „Nincs mit bizonyítanom, nem akarom görcsösen megcáfolni azt a közhelyet, hogy az öreg már nem tud annyit, kilóg lefelé. Bízom benne, hogyha keményen dolgozok, akkor a tudásomat képes leszek még visszaforgatni, és hasznos tagja leszek a csapatnak. 

Sokáig bírtam, de ne legyünk naivak, közeledek a vége felé” 

mondta még januárban Dzsudzsák, akinek feltehetően az idei lesz az utolsó szezonja, így a nemzetközi porondon is az utolsó nagy dobására készülhet. 

A 39 éves Dzsudzsák Balázs a Debrecen egyik legjobbja volt
Dzsudzsák Balázs jövőre visszavonulhat
Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

A Debrecen és az ETO is bravúrra készül

Dzsudzsák és a DVSC-szurkolók számára is fanasztikus élmény lenne, ha a kapitány a Konferencia-liga főtáblájára jutással zárhatná pályafutását. Ettől a Debrecent még két kör választja el, de ugyanez érvényes az NB I címvédőjére, az ETO-ra is. 

A győriek az előző körben a luxemburgi Atert Bissen ellen harcolták ki a továbbjutást, a selejtező harmadik fordulójában pedig a lett Riga FC ellen folytatják szereplésüket. 

Az ETO riválisa ugyan csak 2014-ben alakult, de rövid idő alatt Lettország egyik legerősebb klubjává nőtte ki magát. Az együttes több bajnoki címet és kupagyőzelmet is szerzett, emellett állandó résztvevője az európai kupaselejtezőknek. A klub az elmúlt években jelentős befektetésekkel építette fel keretét, amelyben több légiós is szerepel.

Az ETO FC átalakult, a célok azonban változatlanok: mindenhol a lehető legjobban teljesíteni
Az ETO FC játékosai továbbjutásra készülnek a Konferencia-ligában
Fotó: eto.hu

A két magyar együttes párharcának első mérkőzését augusztus 6-án rendezik, a visszavágóra augusztus 13-án kerül sor. A Debrecen hazai pályán kezd, a második meccset idegenben vívja, az ETO esetében fordított a sorrend. 

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