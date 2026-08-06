A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében egy igazi nagyágyú került a Debrecen útjába. A 16-szoros dán bajnok, 10-szeres dán kupagyőztes FC Köbenhavn az elmúlt években többször is szerepelt a nemzetközi porondon, így előzetesen kőkemény kihívás vár Dzsudzsák Balázsékra. A koppenhágai klub a 2023/2024-es BL-szezonban a Bayern München, a Galatasaray és a Manchester United társaságában jutott tovább a csoportkörből, de az utóbbi időszakban mutatott formája is meggyőzőnek tűnik. A Dzsudzsák vezette DVSC-nek óriási bravúrra lesz szüksége a továbbjutáshoz, a csapatkapitány számára pedig különösen nagy jelentőséggel bír a Debrecen-Köbenhavn (csütörtök, 19 óra) párharc.
Dzsudzsák Balázsék két lépésnyire a főtáblától
A Debrecen legutóbb a 2010/2011-es szezonban szerepelt európai kupasorozat főtábláján, amikor az Európa-liga csoportkörébe jutott be – a Loki végül öt vereséggel és egy győzelemmel zárt a kvartett utolsó helyén. Érdekesség, hogy Dzsudzsák Balázs akkori klubja, a holland PSV Eindhoven is a csoportellenfelek között szerepelt, a magyar játékos mindkét megnyert meccsen pályára lépett volt csapata ellen.
Dzsudzsák mindkét mérkőzést végigjátszotta, ráadásul a magyarországi (2-1) és a hollandiai (3-0) összecsapáson is egy-egy gólpasszal
járult hozzá az eindhoveniek sikeréhez.
A DVSC 16 év után juthat nemzetközi kupasorozat főtábájára, igaz, a Konferencia-liga alapszakaszától jelenleg két lépésnyire van. Amennyiben a hajdúságiaknak sikerülne kiejteniük a Köbenhavnt, a playoff-körben az Inter Turku (finn)-Vaduz (liechtensteini) párharc győztesével játszhatnának.
Dzsudzsák Balázs a BL-ben is szerepelt
Ami a válogatottsági rekorder Dzsudzsákot illeti, a Debrecen kapitánya a Lokival még nem szerepelt európai kupasorozat főtábláján, a PSV Eindhovennel és a Dinamo Moszkvával viszont igen. A 39 éves középpályás a holland csapattal gyűjtötte a legtöbb nemzetközi tapasztalatot, ugyanis egy alkalommal a Bajnokok Ligája, kétszer az Európa-liga, egyszer pedig annak jogelődje, az UEFA-kupa főtábláján szerepelhetett a PSV színeiben.
A BL-ben a 2008/2009-es idényben debütált, a csoportkörben öt meccsen lépett pályára, a Liverpool ellen gólpasszt adott az Anfielden.
Pechjére a PSV öt vereséggel és egy győzelemmel zárta szereplését, így a kieséses szakaszba már nem jutott be.
Dzsudzsák az El-ben sok tapasztalatot gyűjtött
BL-főtáblán ezt követően többször már nem szerepelt Dzsudzsák, de a második számú európai kupasorozatban értékes tapasztalatokat gyűjtött.
Az UEFA-kupában 6, az Európa-ligában pedig összesen 29 mérkőzésen lépett pályára eddigi pályafutása során a Debrecen ikonja, akinek az El-ben 6 gól és 8 gólpassz a mérlege.
Legmesszebb is a PSV-vel jutott Dzsudzsák az említett sorozatokban. A 2007/2008-as évadban az UEFA-kupa egyenes kieséses szakaszában játszott, a csoportkörben azért nem, mert 2008 januárjában igazolt Hollandiába. Az akkor 21 éves szélsővel a soraiban a klub a negyeddöntőig jutott, ahol az olasz Fiorentina állította meg.
Dzsudzsák a sorozat utódjában, az El-ben is megjárta a negyeddöntőt,
2011 tavaszán a Benfica ejtette ki a PSV-t.
Később a Dinamo Moszkvával is ott volt az El-ben Dzsudzsák, az orosz csapattal viszont csak egyetlen szezonban, a 2014/2015-ös évadban jutott főtáblára. A csoportkört száz százalékos mérleggel – többek között a PSV-t is kétszer legyőzve – teljesítette a moszkvai együttes, amelynek a legjobb 16 között az olasz Napoli parancsolt megálljt.
Dzsudzsák Balázs utolsó dobása jöhet?
Ekkor, 2015-ben szerepelt legutóbb európai kupasorozat főtábláján Dzsudzsák, aki 11 éve nem járta meg ezt a magasságot klubszinten. A Debrecen egyelőre messze van a bravúrtól, a szurkolók lélegzetvisszafojtva várják az eseményeket.
Dzsudzsákra a Köbenhavn ellen is kulcsszerep várhat, azonban a csapatkapitány számára eljöhet a nemzetközi búcsú,
amennyiben az NB I-es klub nem veszi sikerrel az akadályt.
A 39 éves középpályás idén nyáron egy évvel hosszabbította meg szerződését, de nem biztos, hogy erre egy év múlva is sor kerül majd. „Nincs mit bizonyítanom, nem akarom görcsösen megcáfolni azt a közhelyet, hogy az öreg már nem tud annyit, kilóg lefelé. Bízom benne, hogyha keményen dolgozok, akkor a tudásomat képes leszek még visszaforgatni, és hasznos tagja leszek a csapatnak.
Sokáig bírtam, de ne legyünk naivak, közeledek a vége felé”
– mondta még januárban Dzsudzsák, akinek feltehetően az idei lesz az utolsó szezonja, így a nemzetközi porondon is az utolsó nagy dobására készülhet.
A Debrecen és az ETO is bravúrra készül
Dzsudzsák és a DVSC-szurkolók számára is fanasztikus élmény lenne, ha a kapitány a Konferencia-liga főtáblájára jutással zárhatná pályafutását. Ettől a Debrecent még két kör választja el, de ugyanez érvényes az NB I címvédőjére, az ETO-ra is.
A győriek az előző körben a luxemburgi Atert Bissen ellen harcolták ki a továbbjutást, a selejtező harmadik fordulójában pedig a lett Riga FC ellen folytatják szereplésüket.
Az ETO riválisa ugyan csak 2014-ben alakult, de rövid idő alatt Lettország egyik legerősebb klubjává nőtte ki magát. Az együttes több bajnoki címet és kupagyőzelmet is szerzett, emellett állandó résztvevője az európai kupaselejtezőknek. A klub az elmúlt években jelentős befektetésekkel építette fel keretét, amelyben több légiós is szerepel.
A két magyar együttes párharcának első mérkőzését augusztus 6-án rendezik, a visszavágóra augusztus 13-án kerül sor. A Debrecen hazai pályán kezd, a második meccset idegenben vívja, az ETO esetében fordított a sorrend.
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