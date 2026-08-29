Pedig a szezon nem jól indult, az első fordulóban, a Puskás Akadémia ellen Gert Remmel vezetőedző már a szünetben lecserélte. Dzsudzsákkal nem történt ilyen NB I-es bajnokin 2007 óta, hogy a szünetben "megköszönjék" a játékát. A felcsúti csapat 2-0-ra vezetett, és végül megnyerte a meccset. Talán ennek is volt köszönhető, hogy Dzsudzsák a második fordulóban csak csereként kapott lehetőséget Újpesten, de ha már beállt, góllal hálálta meg a bizalmat. Jobbról az oldalvonal közeléből ívelt szabadrúgást a kapu elé, Szappanos Péter mellé nyúlt, és a labda a hálóban kötött ki.

Egy héttel később a Nyíregyháza elleni rangadón győztes gólt szerzett, a hálóba csúsztatott, majd a meccs után bevallotta, szerinte ez volt pályafutása első fejjel szerzett találata.

Azóta viszont újra folyamatosan számít rá a vezetőedző: a Győr, a Kisvárda után az MTK ellen is 90 percet kapott. Pénteken, az MTK ellen nem csak betalált, az első gól előtt pazar mozdulattal hozta helyzetbe Szendreit, ő pedig gólpasszt adott Dénesnek.

Dzsudzsák Balázs feszegeti a határait

Gólok, előkészítések, szabadrúgások, vezérszerep egy meghatározó játékostól negyvenhez közel. A pályafutása vége felé járó futballistáknál gyakran eljön az a pont, amikor már elsősorban a rutinjuk, a nevük és az öltözőben betöltött szerepük miatt számítanak rájuk. Dzsudzsák esetében azonban egészen más a helyzet. Továbbra is kezdőként számol vele a DVSC, csapatkapitányként vezeti az együttest, és amikor pályára lép, nem csupán néhány biztonsági passzal próbálja lehozni a mérkőzést. Ezért mondta azt nyáron a Nemzeti Sportnak adott interjújában, hogy "a negyvenhez közel is teljes intenzitással edz, feszegeti a határait, és amíg a feje és a teste ugyanazt akarja, nincs oka abbahagyni."