Dzsudzsák Balázs a szezon elején előre szólt, hogy mire készül: közel a negyvenhez feszegeti a határait, teljes intenzitással edz. Amíg a feje és a teste ugyanazt akarja, nincs oka abbahagyni. Ebből mi valósult meg? Egyelőre hat meccsen három gól, csapatkapitányként kiemelkedő teljesítmény és egyértelmű vezérszerep.
Pénteken a második félidő elején az MTK 2-1-re vezetett Debrecenben, amikor a vendégek fejjel tisztáztak egy hazai beadás után. Dzsudzsák Balázs középről, jó 25 méterről ballal levette a labdát, hagyta pattanni néhányat, majd elemi erővel, szintén ballal a kapuba zúdította. Az MTK kapusa, Demjén Patrik teljesen megdermedt, a labda olyan erővel suhant el mellette, hogy a kezét sem tudta felemelni. Dzsudzsáknak ez volt a harmadik gólja a bajnokságban. Az eddigi hat meccsen ötször volt kezdő.
Pedig a szezon nem jól indult, az első fordulóban, a Puskás Akadémia ellen Gert Remmel vezetőedző már a szünetben lecserélte. Dzsudzsákkal nem történt ilyen NB I-es bajnokin 2007 óta, hogy a szünetben "megköszönjék" a játékát. A felcsúti csapat 2-0-ra vezetett, és végül megnyerte a meccset. Talán ennek is volt köszönhető, hogy Dzsudzsák a második fordulóban csak csereként kapott lehetőséget Újpesten, de ha már beállt, góllal hálálta meg a bizalmat. Jobbról az oldalvonal közeléből ívelt szabadrúgást a kapu elé, Szappanos Péter mellé nyúlt, és a labda a hálóban kötött ki.
Egy héttel később a Nyíregyháza elleni rangadón győztes gólt szerzett, a hálóba csúsztatott, majd a meccs után bevallotta, szerinte ez volt pályafutása első fejjel szerzett találata.
Azóta viszont újra folyamatosan számít rá a vezetőedző: a Győr, a Kisvárda után az MTK ellen is 90 percet kapott. Pénteken, az MTK ellen nem csak betalált, az első gól előtt pazar mozdulattal hozta helyzetbe Szendreit, ő pedig gólpasszt adott Dénesnek.
Dzsudzsák Balázs feszegeti a határait
Gólok, előkészítések, szabadrúgások, vezérszerep egy meghatározó játékostól negyvenhez közel. A pályafutása vége felé járó futballistáknál gyakran eljön az a pont, amikor már elsősorban a rutinjuk, a nevük és az öltözőben betöltött szerepük miatt számítanak rájuk. Dzsudzsák esetében azonban egészen más a helyzet. Továbbra is kezdőként számol vele a DVSC, csapatkapitányként vezeti az együttest, és amikor pályára lép, nem csupán néhány biztonsági passzal próbálja lehozni a mérkőzést. Ezért mondta azt nyáron a Nemzeti Sportnak adott interjújában, hogy "a negyvenhez közel is teljes intenzitással edz, feszegeti a határait, és amíg a feje és a teste ugyanazt akarja, nincs oka abbahagyni."
Azt sem szabad elfelejteni, hogy vezérként a tapasztalatával, személyiségével és a pályán vállalt felelősségével is segíti a fiatalabb játékosokat, miközben a bal lába időnként még mindig képes olyan dolgokra, mint péntek este az MTK ellen. Tehát nem egy félgőzzel szereplő veterán utolsó (?) szezonját látjuk, hanem egy olyan játékosét, aki tényleg feszegeti a határait. Mi lesz még ebből?