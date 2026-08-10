Dzsudzsák Balázsék az első fordulóban hazai pályán kaptak ki a Puskás Akadémiától, múlt héten pedig Újpesten szaladtak bele egy négyesbe. Hét közben aztán a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének első meccsén a dán FC København ellen szaladtak bele egy óriási pofonba, így háromgólos előnyt kellene megfordítaniuk a visszavágón – amire, valljuk be, rendkívül kicsi az esély.

Dzsudzsák Balázs 39 évesen is meghatározó játékos Debrecenben

Fotó: Kurucz Árpád / Anadolu via AFP

Dzsudzsák Balázs olyat tett, amire még soha nem volt példa

A DVSC így kanyarodott rá a Nyíregyháza elleni keleti rangadóra, amit aztán a 39 éves Dzsudzsák Balázs fejesgóljával tudott megnyerni. A mérkőzés után a 109-szeres válogatott játékos az M4 Sport kamerája előtt elmondta, ez volt pályafutása első találata, amit fejjel szerzett.

39 év után Dzsudzsák Balázs fejesgóljával, életem első fejesgóljával megnyertünk egy rangadót”

– mondta mosolyogva a magyar válogatottsági csúcstartó, aki ezt megelőzően arról beszélt, hogy a gyenge szezonkezdet ellenére a debreceni szurkolók elképesztő hangulatot teremtettek.

„Tegnap nálam volt egy csapatösszetartó éjszaka. Semmi rosszra nem kell gondolni, de fontosnak láttam, hogy együtt legyen az a kemény mag, ami a csapat vázát alkotja. Most büszkén merek arról beszélni, hogy ez most bejött, és nagy lépést tettünk afelé, hogy a csapat meglássa a fényt az alagút végén” – tette hozzá Dzsudzsák, aki pályafutása 54. gólját szerezte debreceni színekben.

A DVSC szerdán este hattól a FC København otthonában lép pályára a Kl-selejtező visszavágóján, vasárnap pedig a bajnoki címvédő ETO-t fogadja a Nagyerdei Stadionban.