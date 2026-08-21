Az örmény válogatott Edgar Szevikjan lehet a Ferencváros újabb távozója. A 25 éves labdarúgót sajtóhírek szerint Izraelbe vinnék, a Hapoel Petah Tikva érdeklődik iránta. A szélső két kölcsönben töltött szezon után tért vissza nyáron a magyar rekordbajnokhoz, Borbély Balázs vezetőedző két mérkőzésen is pályára küldte, de aztán eltűnt a keretből.

Az örmény Edgar Szevikjan a Vasas ellen még játszott a Fradiban

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Edgar Szevikjan eltűnt a Fradiból

Edgar Szevikjan 2024 elején érkezett az FTC-hez, de mivel 12 NB I-es mérkőzésen mindössze egyetlen találatig jutott, előbb a Lokomotiv Moszkvához, majd az Akron Toljattihoz került kölcsönben. Idén nyáron ugyan visszatért az Üllői útra, de Borbély Balázs csapatából is eltűnt.

A 25 éves örmény válogatott labdarúgó előbb a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtezőn kapott 16 percet, majd a Vasas elleni bajnokin egy félideje volt bizonyítani. Azóta viszont nem lépett pályára. A Twente elleni nemzetközi kupamérkőzéseken, és a Górnik Zabrze elleni első összecsapáson ugyan még a kispadon ott volt, utána kikerült a Fradi keretéből.

Az izraeli Hapoel Petah Tikva érdeklődik iránta

A Sport5 közben arról ír, hogy Szevikjant a Hapoel Petah Tikva szeretné leigazolni.

Úgy tudjuk, hogy az izraeli csapat érdeklődése valós

– fogalmazott a mindig jól értesült Üllői129.hu.