Erling Haalandék az előző fordulóban a Bournemouth 2–1-es legyőzésével kezdték a Premier League-idényt, míg a Crystal Palace 2–0-ra kikapott az Everton otthonában. A londoniak kispadján így továbbra is első bajnoki győzelmére hajtott Pierre Sage, aki a nyáron a Lens együttesétől érkezett, míg a Citynél Enzo Maresca is a második bajnoki mérkőzésén irányította a csapatot.

Rayan Cherki és Erling Haaland is duplázott a Manchester Cityben

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A vendégek kezdőjében természetesen ott volt Erling Haaland, aki néhány nappal korábban nemcsak a játékával került a figyelem középpontjába. A norvég klasszis hosszú évek után levágatta a védjegyévé vált hosszú szőke haját, így teljesen új külsővel vágott neki az idénynek. A szurkolók korábban még azzal is viccelődtek, hogy Haaland ereje a hajában rejlik, a Crystal Palace ellen azonban gyorsan bizonyította, hogy a gólérzékenysége a frizuraváltással mit sem változott.

A City támadójának ráadásul különösen jól megy korábban a Crystal Palace ellen: az első öt Premier League-mérkőzésének mindegyikén betalált a londoniaknak, összesen nyolcszor.

Erling Haaland megmutatta, nem a hajában volt az ereje

A Manchester City már a 7. percben közel került a vezetéshez: Rayan Cherki röviden elvégzett szöglete után alakult ki nagy kavarodás a hazai kapu előtt, Dean Henderson előbb Eliot Anderson próbálkozását védte, majd a Palace védői két újabb lövést is blokkoltak.

Tíz perccel később viszont már Henderson sem tudott segíteni: Antoine Semenyo bal oldali beadására Haaland érkezett, Chris Richards fölé emelkedett, és remek mozdulattal a kapus fölött a hálóba fejelt (0–1). A norvég támadó ezzel nemcsak megszerezte első gólját az új bajnoki idényben, hanem immár a hatodik Premier League-meccsén is betalált a Crystal Palace-nak.

A vezetés ellenére a City nem tudta teljesen az irányítása alá vonni a mérkőzést. A Palace kontrákból többször is veszélyt teremtett, miközben a hazai középpályán Adam Wharton remek teljesítményt nyújtott. A másik oldalon Phil Foden előtt két nagyobb lehetőség is adódott, de egyikből sem született gól, így a vendégek 1–0-s előnnyel vonulhattak szünetre.