Erling Haalandék az előző fordulóban a Bournemouth 2–1-es legyőzésével kezdték a Premier League-idényt, míg a Crystal Palace 2–0-ra kikapott az Everton otthonában. A londoniak kispadján így továbbra is első bajnoki győzelmére hajtott Pierre Sage, aki a nyáron a Lens együttesétől érkezett, míg a Citynél Enzo Maresca is a második bajnoki mérkőzésén irányította a csapatot.
A vendégek kezdőjében természetesen ott volt Erling Haaland, aki néhány nappal korábban nemcsak a játékával került a figyelem középpontjába. A norvég klasszis hosszú évek után levágatta a védjegyévé vált hosszú szőke haját, így teljesen új külsővel vágott neki az idénynek. A szurkolók korábban még azzal is viccelődtek, hogy Haaland ereje a hajában rejlik, a Crystal Palace ellen azonban gyorsan bizonyította, hogy a gólérzékenysége a frizuraváltással mit sem változott.
A City támadójának ráadásul különösen jól megy korábban a Crystal Palace ellen: az első öt Premier League-mérkőzésének mindegyikén betalált a londoniaknak, összesen nyolcszor.
Erling Haaland megmutatta, nem a hajában volt az ereje
A Manchester City már a 7. percben közel került a vezetéshez: Rayan Cherki röviden elvégzett szöglete után alakult ki nagy kavarodás a hazai kapu előtt, Dean Henderson előbb Eliot Anderson próbálkozását védte, majd a Palace védői két újabb lövést is blokkoltak.
Tíz perccel később viszont már Henderson sem tudott segíteni: Antoine Semenyo bal oldali beadására Haaland érkezett, Chris Richards fölé emelkedett, és remek mozdulattal a kapus fölött a hálóba fejelt (0–1). A norvég támadó ezzel nemcsak megszerezte első gólját az új bajnoki idényben, hanem immár a hatodik Premier League-meccsén is betalált a Crystal Palace-nak.
A vezetés ellenére a City nem tudta teljesen az irányítása alá vonni a mérkőzést. A Palace kontrákból többször is veszélyt teremtett, miközben a hazai középpályán Adam Wharton remek teljesítményt nyújtott. A másik oldalon Phil Foden előtt két nagyobb lehetőség is adódott, de egyikből sem született gól, így a vendégek 1–0-s előnnyel vonulhattak szünetre.
Cherki néhány perc alatt eldöntötte a meccset
A fordulás után előbb a Crystal Palace került közel az egyenlítéshez: Tyrick Mitchell visszagurítása után Eddie Nketiah nagyjából nyolc méterről lőhetett, de nem tudta megfelelően eltalálni a labdát, amely a kapu mellé ment.
A kihagyott lehetőséget szinte azonnal megbüntette a Manchester City. Az 54. percben Foden játszott Cherkihez a tizenhatoson belül, a francia támadó pedig több védő között is megtartotta a labdát, majd külsővel gyönyörűen Henderson mellett a kapuba pöckölt (0–2).
A Palace azonban szinte rögtön válaszolt: két perccel később Yeremy Pino végzett el szabadrúgást, a remekül eltalált labda a kapufáról Gianluigi Donnarumma hátára pattant, onnan pedig a hálóba. A találatot így a City olasz kapusának öngóljaként jegyezték (1–2).
A hazai remények mindössze három percig éltek: az 59. percben Cherki túl nagy területet kapott a Palace térfelének közepén, lövőhelyzetet teremtett magának, majd távolról kapura tüzelt. A labda Richards lábán megpattant, így Hendersonnak esélye sem maradt, a francia pedig második góljával visszaállította a kétgólos különbséget (1–3).
Cherki ezzel különleges társaságba került: a Premier League történetében Thierry Henry (2004–2005) és Didier Drogba (2010–2011) után mindössze a harmadik játékos lett, aki egy idény első két fordulójában az egyik mérkőzésen legalább két gólpasszt adott, a másikon pedig legalább két gólt szerzett. A francia támadó a Bournemouth elleni szezonnyitón két gólpasszal, a Palace otthonában pedig duplával jelentkezett.
A Crystal Palace nem adta fel, és a folytatásban megpróbálta ismét szorossá tenni a mérkőzést. Pino egyik veszélyes beadásáról azonban lemaradtak a társak, miközben a City egyre magabiztosabban kontrollálta az összecsapást.
A hajrához közeledve Sage több cserével próbált frissíteni, pályára küldte többek között a Palace-ban bemutatkozó Hindolo Mustapha Gozót és Axel Disasit is. A londoniaknak egy különös jelenettel is meg kellett birkózniuk: Anan Khalaili 24 másodperc alatt hagyta el a pályát lecserélésekor, miközben az új szabály szerint erre tíz másodperce lett volna, ezért Oscar Minguezának várnia kellett, mielőtt beállhatott.
Haaland a hajrában sem kegyelmezett
A 84. percben aztán végleg kiütésessé tette győzelmét a Manchester City. Marc Guéhi csapott le Richards rossz passzára, majd Fodenhez játszott, aki betört a tizenhatoson belülre, és Haaland elé tálalt. A norvég támadó közelről, nagy erővel a rövid felső sarokba lőtt, megszerezve saját maga második, csapata negyedik gólját (1–4).
Haaland ezzel már 24 Premier League-gólnál jár augusztusban, mindössze 16 mérkőzésen. A sorozat történetében ebben a hónapban csak Andrew Cole volt eredményesebb nála, aki 44 találkozón 25 gólt szerzett. Más kérdés, hogy a rekorddöntésre még legalább egy évet várni kell, a City ugyanis nem játszik több meccset idén augusztusban...
A Manchester City az első két fordulóban a második győzelmét is megszerezte Maresca irányításával, míg a Crystal Palace továbbra is pont nélkül áll az új Premier League-idényben.
Premier League, 2. forduló
Crystal Palace–Manchester City 1–4 (0–1)
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