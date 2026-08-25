Az ETO FC az előző idényben tizenhárom év után lett ismét magyar bajnok, története során ötödik alkalommal végzett az NB I élén. A győriek májusban a Kisvárda otthonában aratott 1–0-s győzelemmel biztosították be az elsőségüket, ezzel a Ferencvárost is maguk mögé utasították a bajnoki versenyfutásban.

Sander Van Praet szerint az ETO FC újabb eredményes idényt zárhat

Fotó: eto.hu

A nyáron ugyanakkor jelentős változások történtek a címvédőnél: a Fradihoz távozó Borbély Balázs helyére Efraín Juárez érkezett vezetőedzőnek, míg június végén a belga Sander Van Praetet nevezték ki sportigazgatónak. A keret is alaposan átalakult: többek között Csinger Márk, Tóth Rajmund és Vitális Milán is távozott, valamint a támadósorból is veszített fontos játékosokat az ETO.

Az ETO FC a Fradi előtt?

A változások ellenére Győrben továbbra is a legmagasabbra tették a lécet. Van Praet az M4 Sportnak adott interjújában kijelentette, hogy az ETO ebben az idényben is harcban akar lenni a trófeákért. A sportigazgató szerint a keret átalakulása rövid távon ugyan hatással lehet a csapat teljesítményére, de ez sem változtat az együttes céljain. A győriek ráadásul az NB I első öt fordulója után egyedüliként őrzik veretlenségüket.

A bajnoki cím megvédése és a Magyar Kupa-győzelem a cél. Bátran kijelenthetem, hogy újra bajnokesélyesek leszünk, és harcban leszünk a trófeáért

– fogalmazott Van Praet, aki biztos benne, hogy az ETO ebben az idényben is versenyképes lesz.

A belga szakember már korábban is jelezte, hogy Győrben nem szeretnének megelégedni az előző idény sikerével. A nyári felkészülés során arról beszélt, hogy újabb nagy közös élményeket szeretnének szerezni, és hosszú távon is olyan klubot építenének, amely rendszeresen a magyar futball élmezőnyében szerepel.

Ehhez még tovább erősíthetik a keretet: Van Praet elárulta, elsősorban a támadószekcióban szeretnének újabb játékosokat szerződtetni, és akár már a következő napokban történhetnek bejelentések.