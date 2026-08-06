A csütörtök esti Riga FC–ETO összecsapás előtt a lett csapat számított esélyesnek, amely az előző körben az északmacedón Vardar Szkopjét búcsúztatta 8–4-es összesítéssel.

Vitális Milán a meccs előtt távozott az ETO csapatától

Fotó: Mirkó István

A győriek esélyeit az sem javította, hogy a mérkőzés előtt jelentették be: a bajnokcsapat kapitánya, a nyolcszoros magyar válogatott Vitális Milán a görög AEK Athénhoz igazolt.

Az ETO már a mérkőzés legelején hátrányba került egy szerencsétlen öngól miatt

Az ETO az előző körben a luxemburgi Atert Bissent búcsúztatta 7–3-as összesítéssel, ám a győri visszavágó borzalmasra sikerült. Az első mérkőzésen aratott idegenbeli 6–2-es győzelem után az ETO hazai pályán csupán 1–1-es döntetlent játszott, a szurkolók pedig kifütyülték a lélektelenül futballozó csapatot.

Nem mellesleg a találkozó után a mexikói Efraín Juárez kitette a csapatból Vitális Milánt, mondván, hogy neki csak olyan játékosokra van szüksége, akik százszázalékosan elkötelezettek a csapat iránt. Ezzel arra utalt, hogy a magyar válogatott labdarúgó fejben már Athénban járt.

Ezt követően az ETO az NB I második fordulójában hazai pályán 4–0-ra kiütötte a Nyíregyházát, ezzel csattanós választ adva a csapat kritikusainak, és remek hangulatban készülhetett a rigai összecsapásra.

A találkozó elején sajnos semmi nem érződött ebből, ugyanis a győriek már a negyedik perc elején hátrányba kerültek. A lett csapat támadója, Meissa Diop kapott labdát a jobb szélen, de a kapu elé belőtt labdájára középen senki sem érkezett. A menteni igyekvő Selyem Bálint azonban balszerencsés mozdulattal a saját kapujába lőtt (1–0).

3’ VĀĀĀRTI!🔥🔥🔥 Meisa Diopa aizskrien, spēcīgi piespēlē, un bumba nonāk vārtos - 1:0!🦁⚽️✊ pic.twitter.com/A66bHf2AmH — Riga FC (@RigaFC_Official) August 6, 2026

A folytatásban is támadásban maradt a lett együttes, amely a 13. percben kis híján növelte előnyét. Andrés Salazar remek labdával indította a leshatárról kiugró Iago Siqueirát, de a brazil támadó közeli lövését a kapujából jól kimozduló Samuel Petráš hárítani tudta.

Bő húsz perc elteltével az ETO kijött a szorításból, egyre többet birtokolta a labdát, a 25. percben pedig kis híján egyenlített.

A 19 éves Selyem beadása után Viktor Djukanović gyűjtötte be a lecsorgó labdát, majd lekészítette azt Claudiu Bumbának, de a román támadó 11 méterről leadott lövése a jobb kapufán csattant.