Az ETO egy héttel ezelőtt 1–0-ra kikapott Rigában egy olyan mérkőzésen, amelyen Efraín Juárez együttese akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.

Az ETO nem játszott jól, de így is megvolt az esélye a rigai Kl-selejtezőn

Fotó: Riga FC/X

A győrieknek azonban volt néhány biztató lehetőségük, ráadásul a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzés miatt nem léptek pályára az OTP Bank Liga 3. fordulójában, így rápihenhettek a lett csapat elleni hazai visszavágóra.

​Az ETO az első félidőben ledolgozta hátrányát

A győrieknek volt miben bízniuk, ugyanis hazai pályán tavaly november óta nem kaptak ki tétmérkőzésen, igaz, egy esetleges döntetlen is az európai kupaszereplés végét jelentette volna számukra.

A csapatkapitány Vitális Milán a görög AEK Athénhoz igazolt, mellette a magyar válogatottban góllal bemutatkozó Tóth Rajmund jövője is kérdéses az ETO-nál. Ami viszont jó hír volt a találkozó előtt, hogy felépült sérüléséből a magyar válogatott Csinger Márk, valamint a szerb Zeljko Gavrics is bevethető volt.

Csinger azonban mégsem lépett pályára, ugyanis egybehangzó sajtóértesülések szerint a holland Groningen csapatához igazol, és már orvosi vizsgálatra várják Arjen Robben korábbi klubjához.

A győriek jól kezdték a meccset, és már a hatodik percben megszerezhették volna a vezetést, de Gavrics közeli fejesét egy lett védőnek a gólvonalról sikerült kivágnia. A folytatásban az ETO futballozott veszélyesebben, de nem tudta megszerezni a vezetést, ráadásul az első meccsen öngólt szerző Selyem Bálint hibája után majdnem gólt szerzett a lett csapat, de Miljan Krpić is hatalmasat mentett a gólvonalon, kisegítve ezzel csapattársát.

A 26. percben aztán tizenegyest kapott az ETO.

Egy beívelés után Frenks Orols, a Riga kapusa elütötte Viktor Djukanovicsot, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Gavrics állt oda, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt a balra mozduló kapus mellett (1-0).

A szerb Zeljko Gavrics góljával szerzett vezetést az ETO

Fotó: eto.hu

A folytatásban is támadásban maradt a magyar bajnokcsapat, és 45. percben növelhette volna az előnyét, de Gavrics 18 méteres lövése elsuhant a jobb kapufa mellett. A fordulás után a lett csapat beszorította az ETO-t, és folyamatosan alakította ki a helyzeteket, de Samuel Petráš, a győri csapat kapusa fontos védéseket mutatott be.