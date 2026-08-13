Az ETO egy héttel ezelőtt 1–0-ra kikapott Rigában egy olyan mérkőzésen, amelyen Efraín Juárez együttese akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.
A győrieknek azonban volt néhány biztató lehetőségük, ráadásul a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzés miatt nem léptek pályára az OTP Bank Liga 3. fordulójában, így rápihenhettek a lett csapat elleni hazai visszavágóra.
Az ETO az első félidőben ledolgozta hátrányát
A győrieknek volt miben bízniuk, ugyanis hazai pályán tavaly november óta nem kaptak ki tétmérkőzésen, igaz, egy esetleges döntetlen is az európai kupaszereplés végét jelentette volna számukra.
A csapatkapitány Vitális Milán a görög AEK Athénhoz igazolt, mellette a magyar válogatottban góllal bemutatkozó Tóth Rajmund jövője is kérdéses az ETO-nál. Ami viszont jó hír volt a találkozó előtt, hogy felépült sérüléséből a magyar válogatott Csinger Márk, valamint a szerb Zeljko Gavrics is bevethető volt.
Csinger azonban mégsem lépett pályára, ugyanis egybehangzó sajtóértesülések szerint a holland Groningen csapatához igazol, és már orvosi vizsgálatra várják Arjen Robben korábbi klubjához.
A győriek jól kezdték a meccset, és már a hatodik percben megszerezhették volna a vezetést, de Gavrics közeli fejesét egy lett védőnek a gólvonalról sikerült kivágnia. A folytatásban az ETO futballozott veszélyesebben, de nem tudta megszerezni a vezetést, ráadásul az első meccsen öngólt szerző Selyem Bálint hibája után majdnem gólt szerzett a lett csapat, de Miljan Krpić is hatalmasat mentett a gólvonalon, kisegítve ezzel csapattársát.
A 26. percben aztán tizenegyest kapott az ETO.
Egy beívelés után Frenks Orols, a Riga kapusa elütötte Viktor Djukanovicsot, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Gavrics állt oda, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt a balra mozduló kapus mellett (1-0).
A folytatásban is támadásban maradt a magyar bajnokcsapat, és 45. percben növelhette volna az előnyét, de Gavrics 18 méteres lövése elsuhant a jobb kapufa mellett. A fordulás után a lett csapat beszorította az ETO-t, és folyamatosan alakította ki a helyzeteket, de Samuel Petráš, a győri csapat kapusa fontos védéseket mutatott be.
Az ETO drámai meccsen bukta el a Konferencia-ligát
A 70. percben kis híján egyenlített a Riga FC. Egy jobb oldali szöglet után Paulo Eduardo gyűjtötte be a labdát a kapu előtt. A brazil védő nyolc méterről megcélozta a jobb felső sarkot, de lövése a felső lécen csattant.
A 81. percben az ETO átvehette volna a vezetést a párharcban. Egy jobb oldali szöglet megcsúszott egy lett játékos fején a rövid oldalon, a hosszún érkező Claudiu Bumbának pedig csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de rosszul találta el a labdát, amely így a kapu mellé ment.
Bumba hibájának a 89. percben fizette meg az árát az ETO, ugyanis a lett csapat a 88. percben egyenlített.
Egy gyors támadás végén a csereként beállt Andres Salazar futott el a bal szélen, majd a kapu elé belőtt labdájára Caio Ferreira érkezett, aki közelről a kapuba passzolt (1-1).
A hajrában még zúgott a „mindent bele, mindent bele” rigmus, de a győriek már nem tudtak újabb ziccereket kialakítani, így maradt a döntetlen, amivel a Riga FC 2-1-re megnyerte a párharcot.
Konferencia-liga, harmadik selejtezőkör, visszavágó:
ETO FC (magyar)-Riga FC (lett) 1-1
gólszerzők: Gavrics (26.-11-esből), ill. Caio Ferreira (88.)
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