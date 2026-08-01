Csütörtök este az ETO FC a luxemburgi Atert Bissent fogadta a Konferencia-liga második selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén. Az első találkozót 6–2-re nyerte meg idegenben a győri csapat, így a második mérkőzésnek már nem igazán volt tétje, ami meg is látszott a győriek játékán.

Az ETO csapatkapitánya alapember Marco Rossi magyar válogatottjában

Fotó: Csudai Sándor

A rendkívül alacsony színvonalú találkozón – amely 1–1-es döntetlennel ért véget – a szurkolók kifütyülték a győri bajnokcsapatot. A mexikói Efraín Juárez pedig már a félidőben lecserélte Vitális Milánt, az ETO magyar válogatott játékosát, aki nem mellesleg a bajnokcsapat kapitánya is.

Az ETO edzője kirúgta a csapatból a magyar válogatott játékost?

A Nemzeti Sport értesülései szerint a mérkőzés lefújását követően szóváltás alakult ki Vitális és Juárez között, ugyanis a magyar válogatott középpályás a lecserélése után nem ült le a kispadra, hanem felment a sérültek számára fenntartott részbe, a VIP-páholyba.

Az esetet követően a mexikói szakember állítólag engesztelhetetlen volt: éles szóváltás alakult ki közöttük, majd közölte Vitálissal, hogy nála többet nem játszik a győri csapatban.

A lap úgy tudja, hogy a nyolcszoros magyar válogatott középpályás közel áll ahhoz, hogy az AEK Athén játékosa legyen. Állítólag a felek már közel járnak a megegyezéshez.