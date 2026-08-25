Az ETO-Zalaegerszeg meccs a címvédő győriek 3-0-s sikerét hozta az NB I ötödik fordulójában. A zsinórban harmadszor bukó ZTE ezzel már négy vereségnél jár a szezonban, a csapat -9-es gólkülönbséggel áll az utolsó előtti helyen.

Az ETO-Zalaegerszeg meccset magabiztosan megnyerte a címvédő

Fotó: ztefc.hu/

ETO-Zalaegerszeg: tanácstalan a ZTE magyar játékosa

A ZTE-nél ebben a szezonban elengedték a magyar szabályt, a csapat vezetőedzője, Filipe Celikkaya már a mérkőzés előtt jelezte, hogy a klub nem számol az MLSZ ötmagyaros ajánlásból származó bevételeivel. Az ETO elleni meccsen az Újpestre tartó Szendrei Norbert már nem került be a keretbe, a találkozó után pedig Csonka András sem tudott egyértelmű választ adni a jövőjével kapcsolatos kérdésre.

„Nagyon sok változás történt a keretben, minőségben sajnos sokat vesztettünk, egyelőre ezt nem tudtuk pótolni. Reménykedem abban, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok, és jó lesz a kémia is a csapaton belül” – árulta el Csonka, aki nem tudott választ adni arra, hogy egy magyar játékosnak milyen kilátásai lehetnek jelenleg a klubnál.

Csonka András még nem tudja, maradhat-e a ZTE játékosa

Fotó: ztefc.hu

„Nagyon jó kérdés. Meglátjuk majd a jövő héten, meg utána. Még mi se tudjuk. Bízom benne, hogy maradhatok.

Nem tudom, igazából még nem beszélt velem a vezetőség erről” – felelte az M4 Sportnak a 26 éves középpályás, aki egyike volt az ETO elleni kezdőcsapatba bekerült három magyar futballistának.

A tabellán utolsó előtti ZTE a következő fordulóban a sereghajtó Kispest-Honvéd otthonába látogat.