Borúlátó az Európa-liga sorsolása után a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Csank János. Ahogy arról az Origo Sport beszámolt, a magyar rekordbajnok az első kalapból a két olasz sztárcsapatot, a Juventust és AC Milant is megkapta, de a cseh Viktoria Plzen, a skót Celtic, a szlovén Celje, a lengyel Lech Poznan, a portugál Torreense és a német Hoffenheim is Borbély Balázs együttesének útjába került. A korábbi szövetségi kapitány szerint – aki 2000 és 2002, valamint 2007 és 2008 között volt a zöld-fehérek trénere – nem szakmailag, hanem lélektanilag tűnik nehéznek az ellenfelek listája.

A Juventust és az AC Milant is megkapta a Ferencváros az Európa-liga sorsolásán Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ellenfeleket kapott az FTC az Európa-liga sorsolásán

A Fradi hazai pályán fogadja a kétszeres BEK/BL-győztes Juventust, míg a hétszeres BEK/BL-győztes AC Milan ellen a San Siróban lép pályára. Idegenben játszik majd még a Celtic, a Lech Poznan és Hoffenheim ellen, a Viktoria Plzen, a Celje és a Torreense pedig a Groupama Arénában látogat.

Nem vagyok elájulva az olasz csapatoktól, de tudjuk, hogy ők lesznek ezeknek a mérkőzéseknek az esélyesei. Ezek azok a meccsek, amiket tényleg a helyén kell kezelni. Ki lehet kapni, viszont nem mindegy, hogy milyen teljesítménnyel. Még önbizalom adó vereség is lehet ezekből. Szerintem harapós meccsek lesznek ezek, amelyeken már egy döntetlen is nagyon jó lenne. De én azt mondom, még ha vereség is lesz belőle, nem mindegy, hogy hogyan

– fogalmazott az Origo Sport megkeresésére a Juventus és az AC Milan elleni találkozókról Csank János.

Remegő lábbal sansz sincs a Milan és a Juventus ellen

Az FTC korábbi vezetőedzője felhívta a figyelmet arra, a világbajnokságon is láthattuk, mi sülhet ki abból, amikor egy papíron esélytelenebb csapaton nincs meg az a nyomás, hogy nyernie kell, hanem csak élvezi a futballt.

A Fradinak ugyanezt kell csinálni a két olasz csapattal szemben, mert remegő lábbal sansza sincs a Milan és a Juventus ellen. Azt kell mondaniuk a játékosoknak, hogy tojok rá, csak élvezem a játékot

– mondta az egykori szövetségi kapitány.

Csank János szerint remegő lábbal sansza sincs a Fradinak a Milan és a Juventus ellen

Fotó: Mészáros János

Hatalmas pofon nehezíti a Fradi dolgát

A skót Celtic hatalmas pofonnal búcsúzott a Bajnokok Ligája-selejtezőjéből, és került az Európa-liga alapszakaszába, miután háromgólos előnyről búcsúztatta az osztrák LASK.

Hatalmas pofont kaptak, és ez egy kicsit meg is nehezíti a Ferencváros dolgát. A Celtic nagy csalódás volt nekem, nem tudom, hogy mi lett ennek a következménye, mert az mindig van, de egy biztos, hogy ezek a játékosok az életükért fognak játszani az Európa-ligában

– nyilatkozta Csank János, aki a cseh Viktoria Plzent, a szlovén Celjét és a lengyel Lech Poznant egy kalap alá vette.

Őszintén megmondom, ezeket a nevesincs, mégis jó csapatokat jobb elkerülni, nagyon nem szeretem őket. Engem a Milan és a Juventus elleni eredmény abszolút nem is érdekel, de ezeken a meccseken kijön majd, hogy mit is tud a Fradi

– fogalmazott az FTC egykori trénere.